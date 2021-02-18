暴飲暴食｜女大學生過年大吃大喝　腹部劇痛急送院確診急性胰腺炎

▲ 兩名女子過年期間暴飲暴食，腹部劇痛急送院搶救才確診急性胰腺炎。

新年親友相聚少不了大魚大肉、飽餐幾頓，內地兩名女子卻接連因新春聚餐暴飲暴食，數天後突感腹部劇痛，求醫發現原來是患上急性胰腺炎，其一名39歲女患者更抽出「乳糜血」，足足搶救4小時才清醒。

據《江蘇公共新聞》報道，江蘇常州一名就讀大學二年級女學生，趁著寒假回鄉過年，期間她連續多天不斷聚餐、暴飲暴食，幾天後腹部突然劇痛，緊急前往醫院求診，檢查後發現她並非吃壞腸胃，而是因暴飲暴食導致急性胰腺炎，經及時搶救已無大礙。

醫生表示，急性胰腺炎多發生在青壯年期，通常因飲食過或飲酒過度，短時間內進食過多高脂、高蛋白食物，刺激胰腺，導致胰液分泌過盛，來不及流往十二指腸，令胰管壓力增高而致病。

同患急性胰腺炎抽出乳糜血

而巧合地，蘇州一名39歲康姓女子，在13日年初二凌晨也因腹部劇痛入院求診，當時她臉色蒼白、全身冒汗，經檢查發現同樣患上急性胰腺炎，被送往ICU接受治療。

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康姓女子身高160cm，體重破百公斤，平時飲食習慣不良，再加上過年間大吃大喝，才誘發急性胰腺炎。經檢查發現，她的血液多項數值爆表，血液中更呈現粘滯，肉眼直接可見有血脂漂浮，呈「乳糜血」狀，經4個小時搶救才清醒過來。

負責醫生表示，重症急性胰腺炎一旦發生胰腺大部缺血性壞死或感染，會引起一系列全身病理改變及嚴重併發症，往往會危及生命，死亡率為5至30%。

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責任編輯：羅嘉欣