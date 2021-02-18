【辦公室戀情】調查：遙距工作增加職場戀情　全因溝通成本低、無壓力

▲ 美國人力資源管理公司一份報告顯示，遙距辦公反而增加職場戀情。

新冠肺炎疫情爆發後，在家工作（Work From Home）成為工作新常態，員工之間減少直面接觸。惟美國人力資源管理公司一份報告卻顯示，遙距辦公反而增加職場戀情。

來自維珍尼亞州亞歷山大市的人力資源管理機構Society for Human Resource Management（SHRM）在1月底到2月初在美國展開調查，發現遙距工作反令職場戀情增加。34%的受訪者在疫情爆發後，與職場同事開始發展成情侶關係，或與在疫情前確立戀愛關係的同事感情進一步加深，比疫情前增加7%。

數據也顯示，大部分職場戀愛的對象是平級的同事。另外有21%人會與下屬戀愛，18%與上司戀愛。報告提及，由於疫情促進線上活動和辦公，令職場戀情也變得如「網戀」般，溝通成本降低，更加輕鬆及無壓力。

SHRM知識中心主任Amber Clayton解釋，在遙距辦公時談戀愛，毋需擔心被同事或上司打擾，兩人更可透過電話、視像等方式溝通，比在實體工作是更加自由。他也提及，網戀也會降低被拒絕的尷尬，Clayton指出，在實體辦公時，員工可能會擔心戀情發展不順利，而會影響日常工作見面。但在家工作後後，就算表白或戀情失敗，都不用擔心會見面而尷尬。

除此之外該報告也提到，78%的受訪者表示，僱主並沒有針對職場戀愛設立明確規定。但同時75%員工表示，他們不希望讓僱主知道他們的職場戀情。SHRM知識長Alex Alonso則表示，每人平均一生有9萬小時在工作，因此發生職場戀情十分正常。不過他建議企業的人力資源部門，都應要有相關規定，避免員工的職場戀愛影響正常工作，甚至造成性侵、性騷擾等情況。

責任編輯：曾曉汶