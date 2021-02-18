死因研訊期間陪審員稱不諳廣東話　官解散陪審團排期再審

▲ 死者兒子(中)今到死因裁判庭出席聆訊。陳國峰攝

83歲男病人因心肌梗塞於2016年5月入住瑪麗深切治療部，疑有護士拔導管時未依標準做法，病人出現血管空氣栓塞的情況，及後其後死亡，死因庭今（18日）早展開研訊。惟其中1名男陪審員在死者兒子作供期間，表示其母語並非廣東話，平日只說普通話及英語，並聽不明白案中部分醫療用語。死因裁判官為免有誤解風險，以及影響審訊公平性，宣告解散陪審團，案件需排期再審。

死者祁枝，於2016年5月30日在瑪麗醫院去世，終年83歲。死因庭今展開研訊，死者兒子祁志輝作供期間，由4男1女組成的陪審團中，其中1名男陪審員表示聽不明白案中部分醫療用語，而且其母語並非廣東話，平日只會說普通話及英語，僅能理解七至八成廣東話。

死因裁判官黃偉權了解情況後，認為該陪審員有風險誤解本案證供。裁判官表示，明白家人盼望研訊已久，而研訊亦因疫情押後多次，但為免審訊不公，無奈要解散陪審團，案件需排期再審。

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記者：林欣樂