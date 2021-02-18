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美容按摩處所今復業　業界冀「今次是最後一次」　認為安心出行屬小麻煩可接受

社會 15:54 2021/02/18

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本港新冠肺炎疫情放緩，政府放寛容許部分表列處所今日（18日）有條件復工，其中包括美容、按摩、健身中心等，香港按摩業總會主席周鎮宇指，業界在第三輪已停業70日，加上過去兩輪合共停業162天，期望政府能盡快與業界商討不再採取「一刀切」的防疫機制，「政府閉門造車決定業界生死存亡」。

香港按摩業總會主席周鎮宇指，業界在第三輪已停業70日，加上過去兩輪合共停業162天，停業期間已有數間小型美容院倒閉，「今日能復業是久旱逢甘霖」。他批評，政府「對外就話會與業界多溝通，其實我都唔知溝通咗去邊，佢地自己決定好我哋業界所有生死」，期望政府能盡快與業界商討「不再一刀切」的防疫機制，「希望今次係最後一次停」。

更多復業情況，即看：

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他又稱，業界已準備好防疫措施，如「安心出行」及員工檢測等，他承認有關措施操作實行上難免有小麻煩，料顧客起初未必習慣，但公眾利益為大前提下，認為可以接受。 「我之前周圍去，一開始不慣用，但現在都慣了」。

業界代表薀莎水療負責人黃紅櫻表示，由本月11日起，已通知及安排員工每隔14日一次檢測，所有前線及後動員工必須出示陰性驗測報告才可以上班。顧客進入場所前，須使用「安心出行」掃二維碼，或登記姓名、電話、居住地址，及到訪日期時間，有關資料將保留31天。

她指，過去兩個多月停業共損失約500萬元，及流失約2成員工。被問到首天復業的預約率，她指北角分店暫有50多個預約，「其實一定唔會返到去以往既生意率，最多去到4、5成，始終無得乾蒸、濕蒸，顧客幫襯的意欲會減少好多」。

美容師李寶娜和按摩師劉文君對於「人日」復工均表示非常高興，會加緊工作補貼停業期間的損失。劉文君更指：「希望牛魔王打敗疫情」。

另外，處所内部分業務包括浴室，卡拉OK，及麻雀耍樂等仍然暫停。

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記者：洪芷晴

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