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疫苗接種｜16至59歲長期病患者為第2批優先群組　料兩個月後可開放予全港市民

社會 16:03 2021/02/18

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下一批接種人士為16至59歲長期病患，再之後是其他所有市民。（林宇翔攝）

政府將於2月26日開展疫苗接種計劃，屆時會在全港18區設立29間社區疫苗接種中心，市民可於3日前網上預約。公務員事務局局長聶德權指，由於新冠疫苗分批到港，需要分批安排優先接種，並設下5個優先組別，包括60歲或以上人士、醫護人員、院舍院友和員工、維持必要公共服務人員，以及關口工作人員等。

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聶德權透露，參考患病風險後，認為長者較為重要，故優先接種人士會定在60歲或以上，5個優先群組約有240萬人，而70歲人士可有2位陪同者獲接種，聶德權指年齡視乎接種哪種疫苗，有疫苗建議至少16或18歲以上才可接種。

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下一批接種人士為16至59歲長期病患，再之後是其他所有市民，強調看首月運作，會有適時調整，是很機動的安排。所有接種都需要網上預約，因牽涉安排，長者可到郵局或公共屋村辦事處尋協助。

至於非優先群組何時可接種？聶德權指料首兩個月為優先群組接種，但強調可再調整。有關安老院及殘疾人士院舍，聶德權指現有約10間較大規模院舍有外展接種，而社署下周會向院友或家人徵求同意，接種哪種疫苗，確保知情下接種，祈望會盡快開始，料3月開始接種。　

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記者：鄧凱文

 

 

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