全城緝兇｜北角3名OL被狂徒推出馬路受傷　1名男子疑涉案被捕

▲ 消息指，3名OL被推出馬路受傷一案，1名男子涉案被捕。

北角3名OL於前日(16日)，午膳後等過馬路時，突然被身後一名陌生男子逐一推出馬路，3人均倒地受傷。警方將案件列作襲擊致造成身體傷害，至今日（18日）下午，經調查及翻查閉路電視片段後，拘捕一名涉案男子。

據悉，被捕男子常於附近經常出沒，警方透過調查及翻查閉路電視片段鎖定疑犯，正調查疑犯動機，以及他是否有前科。TOPick已就事件向警察公共關係科查詢，正等待回覆。

16日下午近3時半，3名OL於北角健威坊吉野家對出馬路突然遇襲，被一名男子無故逐個推出馬路，之後男子極速逃離現場。其中1名女途人傷勢較嚴重需要入院。

受害女途人接受TOPick訪問時表示，3人完全不認識該名男子，與人無仇無怨，卻突然被男子先後推出馬路，感到愕然及受驚。

3名受害女途人講述事發經過。當時3人吃完午飯後約3時15分離開餐廳及健威坊，行經北角七姊妹道返回公司。在吉野家外的行人過路處等紅燈，準備綠燈時過馬路。但一名不明男子突然衝到背後襲擊3人，將3人逐個推出馬路，3人均被推跌在地上。回過神時，男子已經極速沿著七姊妹道奔跑逃離。

事件中，1名女子傷勢較重入院，2名女子受輕傷。傷勢較重女子其中一隻牙被撞斷、2隻牙移位，另手指脫臼，手腳受傷。

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詳情：全城緝兇｜變態狂徒北角街頭推人出馬路 3名OL跌倒1傷勢嚴重留院

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責任編輯：羅嘉欣