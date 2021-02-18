  • 20°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大象悲哀｜大象園因遊客驟減暫停營業斷糧 大象餓到皮包骨奄奄一息等死

休閒消費 16:42 2021/02/18

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

大象餓到皮包骨。

受新冠肺炎疫情影響，旅遊業陷入停頓，泰國芭堤雅暹羅大象園(Chang Siam Park)暫時營業，園内一隻55歲雄性大象Khun Pan餓到皮包骨，無法站立，幸好被當地居民發現救回一命。動物園指，因為沒有遊客沒有收入購買糧食，飼養問題相當困難。

綜合外國傳媒報道，暹羅大象園以往是遊客的熱門旅遊地，但受疫情影響暫時停業。居住在園内的55歲雄性大象Khun Pan，日前被當地居民發現餓到皮包骨，身上有佈滿大小不同的傷痕，牠無法站立，躺在地上奄奄一息，於是通知獸醫救治。

報道指，獸醫發現Khun Pan情況嚴重，牠瘦骨嶙峋無力站立，身體的傷痕或因長期躺在泥地上導致，象牙也因營養不良而脆弱斷裂，醫護人員最後動用皮帶承托牠身體，然後將皮帶掛在一棵樹上助牠站起來，並替牠吊鹽水補充營養，並治療身上的傷口。

Khun Pan的主人表示，他擁有37隻大象，受疫情影響沒有遊客，自去年年底以來已經沒有收入購買糧食喂飼，而55歲Khun Pan因年齡關係身體情況尤其差，倘若疫情持續再沒有遊客到訪，他可能要帶大象回去原本居住的村莊。

因傷勢嚴重，Khun Pan經治療後健康已有改善，目前留在大象園養傷，當地居民得悉情況後，紛紛攜帶水果前往探望。

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

網絡熱話 泰國 芭堤雅 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣