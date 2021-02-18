大象悲哀｜大象園因遊客驟減暫停營業斷糧 大象餓到皮包骨奄奄一息等死

▲ 大象餓到皮包骨。

受新冠肺炎疫情影響，旅遊業陷入停頓，泰國芭堤雅暹羅大象園(Chang Siam Park)暫時營業，園内一隻55歲雄性大象Khun Pan餓到皮包骨，無法站立，幸好被當地居民發現救回一命。動物園指，因為沒有遊客沒有收入購買糧食，飼養問題相當困難。

綜合外國傳媒報道，暹羅大象園以往是遊客的熱門旅遊地，但受疫情影響暫時停業。居住在園内的55歲雄性大象Khun Pan，日前被當地居民發現餓到皮包骨，身上有佈滿大小不同的傷痕，牠無法站立，躺在地上奄奄一息，於是通知獸醫救治。

報道指，獸醫發現Khun Pan情況嚴重，牠瘦骨嶙峋無力站立，身體的傷痕或因長期躺在泥地上導致，象牙也因營養不良而脆弱斷裂，醫護人員最後動用皮帶承托牠身體，然後將皮帶掛在一棵樹上助牠站起來，並替牠吊鹽水補充營養，並治療身上的傷口。

Khun Pan的主人表示，他擁有37隻大象，受疫情影響沒有遊客，自去年年底以來已經沒有收入購買糧食喂飼，而55歲Khun Pan因年齡關係身體情況尤其差，倘若疫情持續再沒有遊客到訪，他可能要帶大象回去原本居住的村莊。

因傷勢嚴重，Khun Pan經治療後健康已有改善，目前留在大象園養傷，當地居民得悉情況後，紛紛攜帶水果前往探望。

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責任編輯：王明芳