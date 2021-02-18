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疫苗接種│特首林鄭月娥稱會接種內地科興疫苗　 指「安心出行」下載量已逾100萬

社會 16:19 2021/02/18

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特首林鄭月娥於社交網站上指，早前公開表示，會接種首款抵港被批准作緊急使用的疫苗，她指按照現時進度：「看來會「打」的將會是明天抵港在內地研發和生產的科興「滅活技術」新冠疫苗 — Sinovac」。

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林鄭月娥又指，今年的農曆年初七「人日」，由於是政府放寬已維持了兩個多月的社交距離措施的首天，相信不少市民已預約到酒樓晚飯、到美容院做facial、到戲院看電影等，但呼籲大家不要放鬆防疫警惕，要做足個人防護措施，要遵守進入指定場所的規矩，包括使用手機掃描「安心出行」二維碼：

我現在進入政府辦公大樓或探訪各類處所時，都已習慣拿手機「掃一掃」，記錄行程，以方便日後聯絡。

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她重申，「安心出行」流動應用程式不涉及市民做登記，使用者的出行記錄只存放在自己的手機，個人行蹤不會外泄，絶不構成私穩風險，並透露截至昨晚，「安心出行」流動應用程式的下載量已超過一百萬，請大家踴躍參加，安心使用。

「安心出行」流動應用程式的下載量已超過一百萬。(林鄭月娥FB)

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記者：鄧凱文

林鄭月娥 疫苗 新冠肺炎疫情

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