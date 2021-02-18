全城緝兇｜鴨寮街公廁清潔女工遭垃圾鏟扑頭　46歲女子涉嫌普通襲擊被捕

▲ 46歲女子涉嫌普通襲擊被捕。

深水埗鴨寮街公廁昨晚（17日）發生一宗清潔女工遇襲案，一名81歲清潔工婆婆清潔廁所期間，遭一名中年女子以垃圾鏟扑頭襲擊，其後逃去無蹤，婆婆頭部及手部受傷，清醒被送往明愛醫院治理。警方指，經深入調查後，今日（28日）下午約1時於深水埗區拘捕一名46歲姓吳本地女子，涉嫌普通襲擊。該名被捕女子清醒，被送往明愛醫院接受檢查。

警方指，昨晚6時26分接獲一名姓仇女子報案，指一名81歲女子在深水埗鴨寮街一洗手間懷疑被一名年約50歲中國籍女子，以手及垃圾鏟襲擊，其後逃去。涉案襲擊者為一名年約50歲中國籍女子，肥胖身材，案發時身穿深色短褲和深色短袖上衣。

警方經進一步調查後，將案件列作「普通襲擊」，交由深水埗警區刑事調查隊第四隊跟進，呼籲巿民如目睹案發經過或有任何相關消息，請致電36618872與深水埗警區刑事調查隊第四隊聯絡。

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責任編輯：陳子謙