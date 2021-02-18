中央研改香港各級選舉制度　下周一重量級研討會露端倪

▲ (經濟日報資料圖片)

中央正研究改革香港各級選舉制度，確保貫徹「愛國者治港」原則。知情者透露，3月在北京召開的人大政協兩會，料敲定具體方案，下周一將有一個重量級的研討會，政改方向屆時料露端倪。

有關重量級研討會將於周一早上舉行。主辦機構是港澳辦智囊組織「全國港澳研究會」，主題是基本法之下「愛國者治港」在港的實踐，將以視像連綫方式進行，內地和港澳都有講者發言。消息指，北京或在兩會期間，敲定香港政改方案，相信相關研討會，會對改革方向有重要啟示。

國家主席習近平在特首林鄭月娥述職時，談及的「愛國者治港」，把有關議題提升到前所未有的高度，並點出「愛國者治港」方向，具體落實是改革香港的各級選舉制度。去年底已有消息傳出，中央正研究替香港進行一場改革政治架構的「大手術」，當中包括特首選舉、立法會、區議會等各級選舉。

有資深親中人士指，中央改革選舉制度的主要目的，是要一次過堵塞被反對勢力奪權的制度漏洞。據悉，有關改革至少包括取消立法會選舉中，代表區議會的6個功能組別席位，以及取消選出特首的1,200人選委會，由泛民手握的117個區議會議席等。

至於立法會的選舉方式，消息指，亦可能出現大改動。目前立法會共70個議席，35席由地方直選產生；30席是傳統功能界別，另外5個功能組別議席，為超級區議會議席；現時地方直選的35席，是分五大選區，用比例代表制選出，但日後可能有變。

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