名牌香水︱Gucci全新琥珀花香調淡香氛$620起 玫瑰金香氛瓶綴有獨特雙G標誌
休閒消費 17:29 2021/02/18
香水的香味能取悅自己，也可藉此表達自己的性格特質。Gucci推出由Alessandro Michele的創作視野重新構想、瓶身全新設計及包裝的Gucci Guilty Eau de Toilette pour Femme淡香氛。
玫瑰金瓶身
Gucci Guilty細長香氛瓶現飾以玫瑰金色調，設計流露着女性美的全新格調。厚身玻璃瓶的一半以全新鍍色金屬包圍並搭配相稱的瓶蓋，另一半則是能看見瓶內淡粉紅色香水的透明玻璃。
琥珀花香調
Gucci Guilty Eau de Toilette pour Femme淡香氛擁有琥珀花香調，是由紫丁香花瓣結合柑橘香氣，再與琥珀香調和廣藿香相互交織而成。
前調由曼陀羅柑橘的明亮氣息糅合粉紅胡椒，帶來明快活潑的清新感受；中調以紫丁香花香結合桃子和覆盆子果香，與天竺葵精油香調締造細緻而和諧的對比；最後，廣藿香和琥珀香調流露着溫潤和甜美氣息，呼應着香氛的基調，營造出淡香氛富力量和感性的一面。
產品系列
- Guilty Pour Femme EDT 30ml $620
- Guilty Pour Femme EDT 50ml $770
- Guilty Pour Femme EDT 90ml $1,040
同場加映：OL除了透過香水保持好心情，也要注意保養身體，即睇【下一頁】
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責任編輯：王芷瑩