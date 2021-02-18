名牌香水︱Gucci全新琥珀花香調淡香氛$620起　玫瑰金香氛瓶綴有獨特雙G標誌

▲ 香氛瓶靈感源於女性追尋自我展現與愛情上的自由，與男士香氛瓶身外形遙相呼應，透過設計反映出男女平等的觀念。

香水的香味能取悅自己，也可藉此表達自己的性格特質。Gucci推出由Alessandro Michele的創作視野重新構想、瓶身全新設計及包裝的Gucci Guilty Eau de Toilette pour Femme淡香氛。

▲ 香氛收納於黑色包裝盒之中，綴有Gucci玫瑰金獨特雙G標誌。（圖片來源：GUCCI）

玫瑰金瓶身

Gucci Guilty細長香氛瓶現飾以玫瑰金色調，設計流露着女性美的全新格調。厚身玻璃瓶的一半以全新鍍色金屬包圍並搭配相稱的瓶蓋，另一半則是能看見瓶內淡粉紅色香水的透明玻璃。

琥珀花香調

Gucci Guilty Eau de Toilette pour Femme淡香氛擁有琥珀花香調，是由紫丁香花瓣結合柑橘香氣，再與琥珀香調和廣藿香相互交織而成。

前調由曼陀羅柑橘的明亮氣息糅合粉紅胡椒，帶來明快活潑的清新感受；中調以紫丁香花香結合桃子和覆盆子果香，與天竺葵精油香調締造細緻而和諧的對比；最後，廣藿香和琥珀香調流露着溫潤和甜美氣息，呼應着香氛的基調，營造出淡香氛富力量和感性的一面。

產品系列

Guilty Pour Femme EDT 30ml $620

Guilty Pour Femme EDT 50ml $770

Guilty Pour Femme EDT 90ml $1,040

同場加映：OL除了透過香水保持好心情，也要注意保養身體，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩