  • 19°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名牌香水︱Gucci全新琥珀花香調淡香氛$620起　玫瑰金香氛瓶綴有獨特雙G標誌

休閒消費 17:29 2021/02/18

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

香氛瓶靈感源於女性追尋自我展現與愛情上的自由，與男士香氛瓶身外形遙相呼應，透過設計反映出男女平等的觀念。

香水的香味能取悅自己，也可藉此表達自己的性格特質。Gucci推出由Alessandro Michele的創作視野重新構想、瓶身全新設計及包裝的Gucci Guilty Eau de Toilette pour Femme淡香氛。

香氛收納於黑色包裝盒之中，綴有Gucci玫瑰金獨特雙G標誌。（圖片來源：GUCCI）

玫瑰金瓶身

Gucci Guilty細長香氛瓶現飾以玫瑰金色調，設計流露着女性美的全新格調。厚身玻璃瓶的一半以全新鍍色金屬包圍並搭配相稱的瓶蓋，另一半則是能看見瓶內淡粉紅色香水的透明玻璃。

琥珀花香調

Gucci Guilty Eau de Toilette pour Femme淡香氛擁有琥珀花香調，是由紫丁香花瓣結合柑橘香氣，再與琥珀香調和廣藿香相互交織而成。

前調由曼陀羅柑橘的明亮氣息糅合粉紅胡椒，帶來明快活潑的清新感受；中調以紫丁香花香結合桃子和覆盆子果香，與天竺葵精油香調締造細緻而和諧的對比；最後，廣藿香和琥珀香調流露着溫潤和甜美氣息，呼應着香氛的基調，營造出淡香氛富力量和感性的一面。

產品系列

  • Guilty Pour Femme EDT 30ml  $620
  • Guilty Pour Femme EDT 50ml  $770
  • Guilty Pour Femme EDT 90ml  $1,040

同場加映：OL除了透過香水保持好心情，也要注意保養身體，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

奢華家品｜潮牌Off-White進軍家品界　入門竹筷子每對售$665【內附多圖】
15:57 2021/02/17
奢華家品｜潮牌Off-White進軍家品界　入門竹筷子每對售$665【內附多圖】
美食速報｜尖沙咀壽司店推平價Omakase外賣套餐　最平$180品嘗前首相御廚入室弟子手藝
今日 12:25
美食速報｜尖沙咀壽司店推平價Omakase外賣套餐　最平$180品嘗前首相御廚入室弟子手藝
減價開倉︱海港城展銷集Vans優惠低至2折　上衣+外套+休閒鞋$150起
今日 16:27
減價開倉︱海港城展銷集Vans優惠低至2折　上衣+外套+休閒鞋$150起
開箱 時裝服飾 化妝

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣