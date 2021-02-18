美女大翻身｜富豪父母突破產圖帶全家自盡　16歲少女一個舉動成知名KOL大翻身

▲ 13歲富家女父母突破產圖帶全家自盡，16歲做一事搖身一變成KOL大翻身。

每個人的成功背後都有著不同的故事！日本一名人氣模特兒分享成為KOL前的悲慘過去，原本在13歲前是富家女的她因父親突負債近1億日元（約港幣730萬）破產，父親後來人間蒸發留下巨款債務，讓年紀輕輕的她與媽媽承擔。懂事的她沒有因此而放棄，16歲時憑著一己之力賺取1,500萬日元（約港幣109萬）整容，搖身一變翻身成人見人愛的有錢KOL。

▲ 25歲的黑崎みさ（Misa）於東京六本木當陪酒女郎。（影片截圖）

今年25歲的黑崎みさ（Misa）於東京六本木當陪酒女郎，並身兼雜誌模特兒及整容YouTuber，她早前到日本節目《じっくり聞いタロウ》分享自己的故事，指她原本出生在富貴之家，爸爸在神奈川縣經營3間歌舞俱樂部，讓她過著富裕的童年。可是，在她13歲那年，爸爸突然負債近1億日元（約港幣730萬），全家迫於無奈破產，而她的父母在走投無路時，曾想帶同Misa一同自殺了結性命。

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高中輟學做兼職還債

後來，Misa的爸爸人間蒸發，留下巨額債務給她與媽媽，於是Misa從高中輟學，轉到一間超市做兼職收銀員賺錢還債及養家。工作一段時間過後，Misa發現兼職所賺的錢太少，而在她16歲時，機緣巧合下一名朋友介紹她到當時非常流行的JK Café（女子高中生為主題的咖啡店）工作，日薪金額非常可觀。

我每天最多可賺取3萬日元（約港幣2,200），每月可賺取最少月80萬日元（約港幣5.8萬），日薪非常高。

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整容上癮成為酒吧王牌

靠著這份工作，Misa幫助家庭減輕債務和賺取生活費。而在她17歲時，生活慢慢安定下來，事業進入軌道，想到未來她第一件事是想整容。Misa人生中第一次整容是在下巴注射透明質酸變成瓜子臉。後來，整容上癮，透明質酸再也不能滿足她的需求，所以進行削骨手術，讓下巴變得更尖。

▲ 整容後的Misa。（misa_k88）

改變輪廓後，Misa開始改造鼻子，經過多次手術後，終將人工軟骨放於鼻子內，延長鼻頭，鼻子的整容共花費500萬日元（約36萬）。直到現在為止，Misa共花1,500萬日元（約港幣109萬）整容，但她從來沒有後悔。

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轉而發展為整容KOL

整容後，美麗的外貌讓她成為王牌，她分別到橫濱、歌舞伎町及六本木當陪酒女郎。而在2020年，受疫情影響，Misa暫停陪酒女郎的事業半年，變身成美妝系KOL，透過社交媒體分享整容資訊，並創立自己的服裝品牌，成功由當年家道中落的少女變成有錢KOL。

▲ Misa現時成為美妝系KOL。（影片截圖）

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責任編輯︰王明芳