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改善睡眠｜失眠多夢記性差　中醫推介湯水養血安神助安睡【附做法】

保健美顏 10:46 2021/02/19

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中醫推介湯水養血安神，有助安睡。

工作、生活壓力大，並缺乏休息，容易失眠及記性變差。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁介紹一款湯水，有助養心安神、改善健忘及睡眠狀況。

梁醫師表示，我們常形容記性差的人叫做「金魚記憶」，因為傳說金魚記憶只有數秒，轉過頭就會把事情忘掉。現代人生活工作忙碌、思慮多，再加上休息不足、精神壓力大或者心脾腎不足，都會容易出現健忘症狀。

若發現伴侶不時忘東忘西，與其取笑他/她，不如多煲幾次有養血安神、益氣健脾功效的湯水給對方，回復好記性，記住每個甜蜜時刻。

食材小貼士

蓮子

  • 性質及功效：性平，能養心安神、健脾止瀉、補腎固精，有改善氣血虛弱、心慌不安、失眠多夢等症狀
  • 注意：容易便秘及腹脹者不宜多服

推介湯水

木瓜姬松茸百合湯

功效：養血安神，紓緩健忘、睡不安寧等症狀。

材料：熟木瓜1個、姬松茸3朵、新鮮百合1個、新鮮蓮子連芯80克、花生30克、桂圓肉11克、蜜棗2枚

做法：
1. 所有材料洗淨，木瓜去皮去籽切塊；新鮮百合剝開一瓣瓣備用。
2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1小時，最後下鹽調味即可。﻿

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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