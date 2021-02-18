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戲院復業｜北角有戲院開業僅4天遭停業　估計虧蝕百萬元　復業後客人資料鎖夾萬

社會 17:18 2021/02/18

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疫情下戲院停業兩個多月，其中位於北角匯的一間戲院於去年11月28日開業後僅4天便被勒令停業至今，至今（18日）終獲有條件復工，

戲院總監黃永峯表示，戲院於今早10時多播放第一場，至下午3時放映了約10場，由於現時限制入座率只有5成，「我估今日入座率佔(其中)6至7成」。

他引述戲院商會統計數字，指本港2019年全年票房總收入為港幣約19.2億元，而2020年全年票房則5.36億元，跌幅逾7成。他指，戲院試業4天後便停業至今，失去聖誕節、元旦及農曆新年等的黃金檔期，粗略估計當中涉至少過百萬損失，期間仍需支付員工薪金及租金等，「新年本身好旺，可能一個新年已佔票房2成，可惜今日已初七」，他又希望可盡快能重賣小食。

戲院其中一個賣點是其中一個影院提供按摩椅，他指未來數天該院的預售已爆滿，「一家大細周末包哂」；對於安心出行，他認為只是對戲院一個保障，「如果真係唔好彩有客人感染到都可以好容易搵到佢，即使無裝APP，都可以填表，件事好簡單」。

他又提到，戲院將推出多項防疫措施，包括噴灑抗菌塗層，而顧客登記入場的個人資料，會鎖在夾萬保存31天，確保私隱不會外洩，希望恢復市民入戲院的信心，又計劃增設按摩影院等設施，提升觀眾體驗，期望可增加收入；他看好本地小型戲院市場潛力，預料明年年底會再加開約至少2間新電影院。

更多戲院復業圖片，即看：

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記者：洪芷晴

 

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