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食用安全｜湯水煲滾冚蓋可室溫放過夜？營養師拆解謬誤揭細菌極速滋生

食用安全 11:29 2021/02/19

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湯水煲滾冚蓋可室溫放過夜？營養師拆解謬誤揭細菌極速滋生。

為免浪費，很多人都會將吃剩的飯餸留過夜，之後再加熱食用，至於喝剩的湯水，有些長輩認為，只要蓋上鍋蓋煲滾，之後不揭蓋，就可在室溫放過夜，無需放入雪櫃。有台灣營養師表示，食物長時間放在室溫，會滋生大量細菌，進食後有機會導致食物中毒。

營養師李婉萍早前於YouTube頻道上載以「湯滾過蓋上鍋蓋，就可以不需要放冰箱？」為題的影片，指不少長輩都會用以上方法處理喝剩的湯水，但其實這種方法是不可取的。

同場加映：各類剩菜可存放雪櫃時間

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她解釋，假如未能在食物煮好後2小時內吃完，食物在放涼的時候，剛好進入「危險溫度帶」，即攝氏6度至70度，此時會有大量細菌滋生，即使之後再將湯水加熱，也不能殺滅所有細菌，例如金黃葡萄球菌。

她提醒，食物要在煮好後2小時內盡快吃完，假如是在夏天，更要在1小時內吃完，而吃剩的飯餸切記要放入雪櫃保存。她又指，假如食物散發酸臭味，就代表已經壞掉，進食後輕則可引發上吐下瀉，嚴重有機會導致食物中毒。

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責任編輯：沈佩珊

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