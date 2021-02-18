曾國衞：正積極籌備起底刑事化及完善選舉制度立法工作

▲ 政制及內地事務局局長曾國衞今（18日）稱，當局正積極籌備起底刑事化及完善選舉制度立法工作。（網上截圖）

政制及內地事務局局長曾國衞今（18日）稱，政務及內地事務局正積極與相關政策局和律政司，密鑼緊鼓地籌備有關起底刑事化、完善選舉制度的法例修訂工作，當局目標在今個立法年度，將有關條例草案交到立法會供議員審議。

曾國衞今出席立法會政制事務委員會視像會議。民建聯立法會議員葛珮帆在會上表示，特首林鄭月娥早前稱會把起底行為刑事化，葛珮帆關注相關條例草案的立法時間表，以及當局甚麼時候會把草案放到立法會討論。她亦關注有關完善選舉制度安排，指未來一段時間有機會進行立法會選舉，認為當局應修訂選舉條例，將整個選舉制度安排做得更好，她追問港府何時會把有關方案放到立法會商討，擔心並能有足夠時間進行修例工作。

曾國衞其後回應指，當局正全速進行起底刑事化及完善選舉制度工作，會盡快將條例草案交到立法會審議。他強調，港府重視起底刑事化工作，明白公眾各界亦關心有關議題，當局會加快進度處理。

另外，委員會亦討論有關《國旗及國徽條例》修訂工作，教育局副局長蔡若蓮稱，完成有關修例工作後，教育局會適更新學校升掛國旗指引。會上多名議員關注，修例後有關升掛國旗的安排是否亦適用於大專院校，蔡若蓮回應指，仍有待釐清，但當局鼓勵大學升掛國旗。

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記者：尹櫻霖