8.18集結案｜黎智英等7人涉組織未經批准集結案　控方庭上播片明將傳召警司作供

▲ 控方開案指李卓人沿途帶領遊行人士高叫口號。(陳國峰攝)

壹傳媒創辦人黎智英等7人就2019年8.18港島遊行而被控組織未經批准集結一案，今（18日）午於西九龍裁判法院續審。控方今早完成開案陳詞後，播放遊行當日片段，顯示各被告當日帶同一面橫額，行出維園及走到高士威道，冒雨沿馬路行向金鐘方向，李卓人及區諾軒沿途帶領遊行人士高叫口號；案件押後明（19日）續，控方將繼續播放相關片段，及後傳召制定當日行動方針的警司張永勤作證。

涉案被告黎智英（73歲）、李卓人（64歲）、吳靄儀（73歲）、梁國雄（65歲）、何秀蘭（66歲）、何俊仁（69歲）及李柱銘（82歲），均否認組織未經批准集結及明知而參與未經批准集結兩罪；同案被告梁耀忠（67歲）及區諾軒（33歲）則認罪，保釋候判。黎智英今到高等法院申請保釋，獲法官批准缺席聆訊。

代表控方的資深大律師余若海今早完成開案陳詞，控方隨即在庭上播放一系列影片，包括警方反對民陣8.18遊行後召開的記者會片段，民陣在維園集會前呼籲港人參與的新聞片段，以及案發當日的遊行片段。

控方指，片段顯示出各被告帶同橫幅遊行，各被告行出維園及走到高士威道，沿馬路行向金鐘及中環方向，李卓人及區諾軒沿途帶領遊行人士高叫口號；片段錄得遊行人士冒雨行走，有人高叫「五大訴求」、「黑警」等口號，

審訊押後明（19日）續，控方將繼續播放相關片段，及後警司張永勤作證；控方開案陳詞指，張永勤制定了案發當日警方的行動方針。

控罪指9人於2019年8 月18日，分別組織及明知而參與一個違反《公安條例》下進行的公眾遊行，而該公眾遊行是根據該條例第17A(2)（a)條而屬未經批准集結。

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記者：王仁昌