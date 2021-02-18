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安心出行｜食環署稱外賣不掃二維碼「可以接受」　陳肇始：法例要求進入表列處所時就要掃

社會 18:19 2021/02/18

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政府公布今（18日）起食肆堂食時間可延長至晚上10時，但須確保使用者在進入處所前掃「安心出行」。（陳永康攝）

政府公布今（18日）起食肆堂食時間可延長至晚上10時，並容許最多四人一桌，但須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記資料。食處署今日（18日）表示，因應傳媒查詢，政府發言人澄清，由於純粹外賣不涉及脫下口罩而顧客逗留時間也較堂食為短，因此純粹惠顧外賣的顧客或為他們提取外賣的速遞員，不掃瞄食肆的「安心出行」場所二維碼是可以接受的。

食物及衞生局局長陳肇始上周預告放寬措施時曾表示，市民即使只是入餐廳買外賣，都需要掃二維碼，今日再回答記者提問時指，重申希望市民利用「安心出行」可以記錄自己的行蹤，若屬確診者或密切接觸者，令衞生防護中心追蹤工作可以更快捷和湊效。

她續指，當進入一個地方時，若同一場所剛剛有人確診，就會被通知，因此市民可以跟進身體情況。她又稱，不論是買外賣或其他行為，法例要求當進入表列處所時就要掃「安心出行」，而這個是對處所負責人的要求。

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記者：陳子謙

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