靚太安樂窩｜48萬裝修麗港城2房517尺鑽石形廳單位　雙面櫃輕鬆打造日式簡約風

▲ 單位經改造後解決鑽石形客廳問題，更變成日式簡約風的安樂窩。

「三尖八角」的鑽石形客廳往往令買家卻步、業主感到煩惱不知如何擺放傢俱，偏偏香港有不少單位都是採用這種設計。有設計師就巧妙地利用它獨有的實用性，重新設計一個日式簡約風的安樂窩。位於藍田麗港城的一個517尺單位，住戶花了約48萬為全屋裝修，以雙面櫃設計分隔玄關及客飯廳位置，又在主人房安裝地台增添儲物空間，增加客廳私隱度和設計的自由度。

單位位於藍田麗港城的一個517尺單位，住有兩人，並養有寵物。客廳為五角形鑽石廳，前身並無任何分隔牆，私隱度近乎零。另外，住戶衣物雜物多，但兩間房沒有安裝收納櫃，難以收藏物品，令單位整體實用性欠佳。

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客飯廳私隱度大增

RS Concept Design設計師Roman接受TOPick訪問，表示整個裝修過程很有挑戰性，利用鑽石形客廳獨有的不規則的結構，令設計更具彈性，輕鬆打造日式簡約風的家居。

客廳改造前，毫無私隱度，只要一大開門室內環境便一覽無遺，更難儲物。設計師以雙面櫃設計分間門口玄關及客飯廳，雙面櫃面向門口一邊是鞋櫃，另一邊是電視機櫃，雙面櫃頂部和底部以條子效果設計，可提高私隱度和增加儲物空間。白色牆身客廳配以駱駝色皮製沙發和淺色木地板，更有日式家居感覺。

而飯廳擺放深色木飯枱，牆邊位置設置木色條子儲物櫃收納客廳雜物。

房間增添收納空間

主人房

屋主二人希望房間儲物量大增，可收納更多衣物。設計師改造後，加建一級地台，更增設淺色木系入牆衣櫃，貫徹單位的日系風格。同時，窗邊設有梳妝台，方便女主人日常打扮。

書房

書房以白色和木系顏色為主，入牆式高身書櫃容量極大，可同時擺放收藏品和家居雜物，大大提高儲物空間。因為屋主有養寵物關係，所以在書櫃和牆身位置預留凹位部份擺放貓屋。由於書房為鑽石形間隔，窗台面積佔用了不少空間，所以設計師把窗台改造為大書枱，善用空間。

廚房全新設計

改造前為半開放式廚房，雜亂式紋理設計令廚房感覺混亂，而且收納空間相當不足。改造後，設計師以黑色鐵框玻璃門來營造廚房和客飯廳的通透度，間接保留了原有半開放式廚房設計。

此外，淺色雲石紋磚、木紋地板和上下兩排白色防污膠板廚櫃，不但令廚房感覺更整潔，更大大提升廚房儲物量。

廁所間隔大執位

為了令淋浴間有更大面積打造日本風呂感覺，所以連同門開方向、坐廁和洗手盆位置全都需要改變。改造後，淋浴間移至廁所最盡頭位置，佔用總面積三分一空間，而淋浴間內鋪設木紋磚，成功打造一個屬於屋主二人的日式風呂。

另外，廁所以灰色型格風為主，灰色牆身和地磚配以多塊黑白紋理不一的瓷磚，成功突顯屋主個人風格。而鏡櫃能夠添加空間感之餘，亦能收藏浴室雜物。

工程詳情：

裝修時間：3個月

總裝修設計費用約48萬，當中包括以下項目：

清拆：3.6萬

水喉：3.9萬

電燈：5.4萬

泥水：7.8萬

油漆：4.5萬

傢俬及所有門：18.5萬

現場木工及天花：1.7萬

雜項：2.6萬

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記者：張懿慧