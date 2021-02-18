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春日護膚︱告別乾燥皺紋肌膚　3款抗氧化精華護膚品回復肌膚光澤彈性

休閒消費 18:39 2021/02/18

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

三款抗衰它護膚精華推介。

踏入春季，是時候修復過去因乾燥天氣而受損的皮膚，TOPick為大家推介幾款滋潤抗衰老的護膚品，分別是Tatcha的THE DEWY SERUM 煥麗新生修復精華、 The Ordinary 15%乙基維他命C提亮去印精華液及innisfree紅茶逆時活膚修復精華。

點擊大圖了解詳情：

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1.  Tatcha THE DEWY SERUM 煥麗新生修復精華　HK$770／30g

Tatcha最近推出了THE DEWY SERUM 煥麗新生修復精華，有助修復皮膚屏障，提升皮膚光澤及彈性。這款精華靈感源自日本傳統「Shinsei 新生」概念，意指賦於肌膚全新生命，讓肌膚回復天生嬰兒嫩肌狀態，光滑細緻及水嫩飽滿。

它融合乳酸、Hadasei-3™專利複合物、透明質酸及角鯊烯等多重滋養成份，有效抗氧化，也能持續修復並補充構成健康肌膚必要的滋養成份，讓膚況回復至最佳原生狀態。

當中Hadasei-3™複合物包含日本人延年益壽的超級食物成分－宇治綠茶、沖繩紅海藻及秋田米，並由雙重發酵技術釋放其生活活性成分，蘊含高濃度植物乳酸，能夠誘發肌膚無比的吸收能力，長效填補細紋令肌膚更細滑飽滿。

2.　innisfree紅茶逆時活膚修復精華　$300／30ml

innisfree紅茶逆時活膚修復精華具備獨家專利成分紅茶逆時精萃™，抗氧修復眼部肌膚和養護膠原，有助減淡細紋和改善黑眼圈，輕盈透薄啫喱質地狀容易推開，均勻塗眼周快速吸收，雙眼變得細緻明亮。

紅茶逆時活膚修復精華蘊含專利成分紅茶逆時精萃™，配合晚間三重潤護配方™強效抗氧修復同時養護膠原，臨床實證有效修復疲倦老化問題。

3. The Ordinary 15% 乙基維他命C提亮去印精華液　HK$150/30ml

The Ordinary一向被指性價比高的護膚品牌，平民價錢但可體驗較高質的享受。它的15% 乙基維他命C提亮去印精華液含有能直接產生作用的光澤健康肌膚配方，有別於維他命 C衍生物，無須轉換成 L-抗壞血酸亦可直接被肌膚吸收使用。

此外，它質地輕薄，主要針對膚色不均、皮膚老化現象問題，有助抗氧化。它的成份不含酒精、麩質、堅果、油、矽膠、水，純植物性。

同場加映：中醫分享養生貼士，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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