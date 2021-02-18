技工撤控｜9男女涉中環非法集結被控提堂　技工獲撤控8人轉介區院

▲ 9男女涉去年11月中環非法集結，案件今於東區裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

前年11.13有示威者在中環聚集，其中7男2女被控參與非法集結及管有物品意圖損壞財產等共5罪，案件今（18日）於東區裁判法院提堂，其中1名39歲維修技工獲撤控，而其餘8名被告的案件，則押後至4月12日以準備轉介至區域法院的文件，8人暫時毋須答辯，准保釋候訊。

被告依次為江偉文（20歲；學生）、黃朗勤（22歲；學生）、蕭振灝（20歲；學生）、葉栢良（25歲；冷氣技工）、黃鋆國（24歲；接待員）、劉好途（22歲；保險經紀）、李浩章（20歲；無業）、王國涯（39歲；維修技工）及呂傑靈（35歲；設計師）。

首7名被告同被控1項非法集結罪，控罪指他們於2019年11月13日，在中環畢打街、德輔道中、遮打道、干諾道中、雪廠街及皇后大道中一帶，連同其他身分不詳的人參與非法集結。

蕭振灝另被控於同日在中環置地廣場外，保管或控制1罐噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用，以摧毀或損壞他人財產；劉好途及李浩章則另被控於同日在中環港鐵中環站F出口，無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的出口的一幅牆壁。

呂傑靈則被控於同日在中環戲院里保管或控制3支士巴拿，意圖在無合法辯解的情況下使用，以摧毀或損壞他人財產。而王國涯原被控於同日同地保管或控制1支螺絲批、1把剪鉗及1條六角匙。

案件今提堂，控方撤銷對王國涯的控罪，獲裁判官批准。控方又申請將其餘8名被告的案件押後至4月12日再訊，以準備轉介區域法院的文件。辯方有保釋申請，裁判官准8名被告各自以1,000元保釋至4月12日再訊，期間不得離港，每周須到警署報到等。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂