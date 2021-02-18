假陽性｜政府揭華大基因出現16宗「假陽性」結果　對受事件影響市民致歉

▲ 華大基因曾於2月初為天水圍天恒邨恒樂樓居民及訪客強檢，其中4宗屬假陽性個案。（資料圖片）

食物及衞生局和衞生署今日（18日）公布已就私營化驗所華大基因的檢測曾出現假陽性結果完成個案調查工作，事件中曾出現16宗假陽性結果，並已要求該私營化驗所深入調查，並提交調查報告及提出建議改善措施。該私營化驗所自2月4日起，安排其他確認性測試以對其檢測呈初步陽性的樣本進行覆檢，作為糾正及改善措施之一。在採取此措施後，該私營化驗所的檢測沒有再發現假陽性結果。

衞生署公共衞生化驗服務處在1月尾和2月初覆檢在1月29日、2月1日及2月2日進行的新冠肺炎檢測結果時，發現由該私營化驗所檢測判斷為呈初步陽性反應的樣本，有樣本結果呈陰性。經醫院管理局安排相關個案重新採集樣本進行進一步測試後，結果亦呈陰性。事件中曾出現16宗假陽性結果，涉及的樣本包括為教職員及學校宿舍員工於1月29日進行的特定群組檢測計劃中的8宗個案，以及為天水圍天恒邨恒樂樓居民及訪客於2月1日強制檢測中的4宗個案，餘下4宗則涉及於流動採樣站及社區檢測中心採集的樣本

政府強調，十分重視是次有私營化驗所檢測結果出現假陽性的事件，已要求該私營化驗所深入調查，並提交調查報告及提出建議改善措施。該私營化驗所已經按政府要求，對導致出現假陽性結果的根本原因進行徹底調查，並於2月11日向衞生署公共衞生化驗服務處提交報告，詳細分析可能出現的失誤，包括人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染的可能性，並就上述各方面提出了糾正及改善措施。

食物及衞生局發言人表示，政府會繼續跟進調查報告中的糾正及改善措施，並密切留意該私營化驗所的測試準確度，以盡力確保同類型事件不會再次發生。受事件影響的市民曾被送往醫院管理局醫療設施，在再次接受檢測並經確認陰性結果後，已經全部獲安排出院，而被送往檢疫中心的相關密切接觸者亦已離開。發言人對受事件影響的市民，表示抱歉。

華大基因表示，向所有受到影響的市民致歉，又指作為負責任的檢測機構，已即時就事件展開內部調查，並將事件呈報有關部門，已將報告按時呈交衞生署，亦為所有陽性樣本作覆檢，防止事件再發生。

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責任編輯：陳子謙