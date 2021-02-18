北角推人出馬路｜警方拘捕38歲獨居男子　初步調查精神未見異常　

▲ 一名38歲報稱有兩個住址的男子被捕，涉嫌於北角推人出馬路。

北角3名OL於前日(16日)，午膳後等過馬路時，突然被身後一名陌生男子逐一推出馬路，3人均倒地受傷。警方將案件列作襲擊致造成身體傷害，至今日（18日）下午，經調查及翻查閉路電視片段後，拘捕一名涉案男子。

警方在晚上交代調查進展，警方以「傷人或對他人身體加以嚴重傷害」罪拘捕一名38歲男子，他涉嫌於前日（2月16日）在北角區將3名女途人推跌在地上。東區刑事調查隊第五隊督察鄺子銳指出，受害人在案發地點附近工作，事發時於在七姊妹道及健康西街交界，一名男子從後方推向3名受害人，3人都有受傷，其中一人手指有骨折且牙齒有斷裂。

▲ 警方表示案件仍在調查中。（黃傑偉攝）

鄺子銳指案發時有市民見到事件發生而立即報警，3名受害人都不認識疑犯，警方連日來通宵翻查閉路電視，在疑犯於北角及青衣住所附近埋伏，今日下午在青衣拘捕該名男子，呼籲如有任何人目擊事件經過，請立即致電36601715聯絡警方。

警方指出疑犯是獨居，亦稱不認識受害人，亦沒有證據顯示他是有針對性侵擊受害人，精神狀況未見有異常，對答也正常，不過也會了解他的精神問題，警方正調查為何該名男子有兩個住址，亦未知其職業。至於他是否患有精神病等以及有前科等，警方表示正在調查中。

3名受害人的傷勢，即看：

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受害女途人接受TOPick訪問時表示，3人完全不認識該名男子，與人無仇無怨，卻突然被男子先後推出馬路，感到愕然及受驚，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃傑偉、伍瑋瑋