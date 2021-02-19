2021最新檢測｜水中銀檢測20款卸妝水卸妝油　6款通過毒性測試安全使用【附完整名單】

▲ 6款通過毒性測試的卸妝水或卸妝油。

卸妝產品能清潔臉上的防曬或化妝品物質，可是它們或含有害化學成分。水中銀(國際)生物科技有限公司(水中銀)為市面20個卸妝水/油樣本進行檢測，當中6個樣本安全無毒。

6個樣本通過檢測

水中銀從線下平台萬寧，屈臣氏，SOGO，品牌專門店，線上平台TMALL選購了19個品牌，共20款卸妝水/油(各10款)的樣本作魚胚胎毒性檢測。

當中包括了國際知名品牌如FANCL、NIVEA、SHU UEMURA、LA ROCHE-POSAY、FREEPLUS及BIFESTA。

結果顯示，6個樣本顯示為綠魚(代表品質卓越) ，5個樣本為黃魚(代表品質合格) ，9個樣本為紅魚(代表有待改善)。

在斑馬魚胚胎急性毒物測試中，20個樣本中，8個樣本 (40%) 「品質卓越」，4個樣本 (20%) 「品質合格」，8個樣本（40%）「有待改善」。

另外，轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物(類雌激素)測試中，20個樣本中，18個樣本 (90%) 「品質卓越」， 2個樣本（10%）「有待改善」的樣本均未能通過急性毒物測試及慢性毒物(類雌激素)測試，其中一款更含有高度關注成份。

此外，最低和最高急性毒樣本的毒性相差24倍。

價格和安全性沒有直接關係

價格而言，20個樣本當中，價格最高為HK$216.2/100mL為紅魚; 最低為HK$12.7/100mL為紅魚，價格相差17倍。

低價格（少於或等於HK$37 /100mL）樣本有7個，綠魚樣本佔3個，均為卸妝水。

中價格（多於HK$37/100mL及少於HK$75.2/100mL）樣本有6個，不包括綠魚樣本。

高價格樣本在（多於或等於HK$75.2/100mL）樣本有7個，綠魚佔3個，均為卸妝油。

可見產品價錢貴，不代表安全性高。

避免選購含高度關注成分產品

水中銀建議消費者選購時避免選購可能有較高毒性的卸妝水/油，例如CYCLOPENTASILOXANE(十甲基環五矽氧烷)、BUYLPARABEN(丁酯)等高度關注（SVHC7）成分的原料。

水中銀首席執行官杜偉樑先生建議，市民於選購卸妝水/油時必須留意成份及使用期限，避免選用含致敏成份及含酒精的卸妝產品，卸妝後應使用潔面產品徹底清潔皮膚。

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責任編輯：王芷瑩