披露試題｜涉串謀取得DSE試題蕭源上訴　質疑主考員非公職人員

▲ 補習名師蕭源被判盛14個月，早前獲准保釋候上訴。(經濟日報資料圖片)

中文補習名師蕭源涉於中學文憑試（DSE）中串謀兩名主考員，取得兩屆口試試題等，蕭就兩項串謀公職人員行為失當罪，被判監14個月，早前准保釋等候上訴。高院今(18日)進行上訴聆訊，蕭一方指原審裁判官拒絕終止聆訊申請決定犯錯，並指本案應以考評局條例作檢控，惟6個月時限已過，控方選擇以公職人員行為失當罪作檢控，但未能證明涉案兩名主考員為公職人員，主考官當時受聘考評局，指控亦只可以是兩人違反合約中的保密協議而已。

上訴人蕭志勇（又名蕭源，42歲），於2020年5月就兩項串謀公職人員行為失當罪被判監14個月，服刑近兩個月後向高院申請保釋候上訴獲批。其妻蔡盈盈（又名蔡怡，33歲）被裁定公職人員行為失當罪罪名不成立，就不獲訟費命令提出上訴。另一名上訴人張國權(43歲)，案發時為主考員，被裁定1項串謀公職人員行為失當罪罪成，判監8個月；涉案另一名主考員吳宏樑被判緩刑，未有提出上訴。

蕭的代表律師陳詞時指，上訴人於原審時申請終止聆訊被拒，質疑所涉犯罪行為只涉披露行為，涉及洩密的話，應循《香港考試及評核局條例》第15條的保密作檢控。惟當時已超過6個月檢控時限，法庭不應容許檢控部門，巧立名目以另一種方式處理，即以公職人員行為失當罪作出檢控。

代表律師指，被定罪3人並非公職人員，控方未能證明所涉職責及造成之嚴重性。代表律師續指，涉事兩名主考員受僱於考評局，只可說是違反合約中保密協議而已，或可被民事索償。代表律師認為控方立場薄弱，假設第15條不存在，控方亦不知從何檢控。

法官反問是否亦可控以公職人員行為失當罪，並指許多違約事宜亦屬刑事罪行。法官又指假設沒有合約存在，作為主考員沒有理由不知道向外公布試題屬失職，與大學講師給予學生「貼士」情況始終有分別。

代表律師則指，蕭的做法只是「綽頭」，為招攬更多學生。事實上，口試完成後經傳媒採訪，試題已「通哂天」，評分準則亦是多年來不變，由於考生當時正等候考試，因此不會對應屆考生造成不公平。

蕭被判監14個月，代表律師指不能抹殺蕭亦是有教無類及為學生帶來裨益，因此有關背景對其亦有利及適用，根據嚴重程度，裁判官就兩項控罪判監14個月，代表律師認為刑期實屬過高。

至於蔡盈盈被判無罪而不獲訟費之決定，代表律師指蔡一直保持緘默及沒有作供，控方未能證明蔡為公職人員或行為失當，因此蔡不能被批評為自召嫌疑，認為裁判官應頒令取回訟費。

蕭被裁定2項串謀公職人員行為失當罪罪成，張及吳則各被控1項串謀公職人員行為失當罪罪成。控罪指張及吳，分別向蕭披露中文文憑試2016年的口試試題及2017年的口試評分準則。聆訊明(19日)續。

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記者：林育慧