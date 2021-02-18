藏磚被控｜25歲男集會後涉管有磚頭被控　自辯稱被磚頭絆倒才撿起

▲ 被告黃偉傑(中)今於東區裁判法院應訊。(林欣樂攝)

去年1月有人發起在中環遮打花園進行「天下制裁」集會，集會結束後，1名25歲男子涉在終審法院外手持磚塊，被警員制服及拘捕，事後被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（18日）於東區裁判法院開審。被告自辯稱，曾在路中被磚塊絆倒，故拾起磚塊打算放上終院窗邊石壆，以免再次絆倒他人。

被告為25歲倉務員黃偉傑，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2020年 1 月 19 日在中環港鐵站 J 出口攜有一塊磚頭。

案件今開審，被告自辯稱，他於案發當日前往中環遮打花園參加集會，後來大會於下午4時許宣布集會取消，他隨着人群向中環方向慢慢離開，途中感覺到腳被絆倒，發現地上有一塊破爛的磚頭。

被告續指當時撿起磚頭，打算放上終審法院窗邊的石壆上，以防有人再被絆倒，但行經終審法院石柱時，他突然被一隻手捉住，轉身發現是警員，警員隨即將他制服。被告稱之後有數名警員圍著他，他向警員解釋目的，並指終審法院外有閉路電視，可以翻查以查明事實。

被告強調當時以垂下的左手拿著磚塊，沒有襲擊的動作，亦從沒有意圖傷害任何人 ；而當時左手戴著的手套是保暖之用，右手無戴手套是因為可方便使用電話，眼罩則用作保護自己，防止受催淚煙影響。

控方盤問被告時指，拘捕被告的警員追捕前方的示威者時，被告突然在石柱出現，當時距離該警員很近，問及被告是否想突襲警員，被告否認説法。案件押後至明（19日）續審，辯方將作結案陳詞。

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記者：林欣樂