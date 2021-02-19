疫市開幕︱投資3千萬圓夢開高先電影院　曾麗芬無懼疫市：電影一定要在戲院上

▲ 高先電影院（Golden Scene Cinema）於大年初七（18日）正式開幕，高先電影院股東及董事曾麗芬（Winnie Tsang）受訪分享感受。

高先電影院（Golden Scene Cinema）於大年初七（2月18日）正式開幕，戲院投資了3千萬元，共有4個院，共約280個座位。

高先電影院股東及董事曾麗芬（Winnie Tsang）接受TOPick訪問並興奮地說：「數十年來的心願，從未試過經營一間戲院。成立Golden Scene後有買片賣片，做過出品、發行及宣傳，只欠戲院未做過，如今達成多年來的夢想。希望大家繼續支持到戲院看戲，始終這是欣賞電影最佳的媒體。」

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曾麗芬接被問為何會有這個心願，她表示想挑戰自己，也覺得能做得很好。

她認為：「好的片都應該要有好的戲院去上，影期也能長久一點。我希望觀眾進入戲院能有很多選擇，不止是藝術片，也會想有好的商業片，好片且老少咸宜，觀眾定必能找到自己喜歡的電影。」

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▲ （梁樂欣 攝）

曾麗芬無懼挑戰

電影院座落於堅尼地城吉席街2號，談到在港島西選址的原因，她指：「這區從未有過戲院，堅尼地城有近20年也沒有戲院，這裏的原址也不是戲院的。」

其目標更是在香港、九龍、新界各開一間戲院：「希望開設的是社區戲院，而非一條很大的院線。很久沒見過街城戲院，一般都是設於商場內，有少許懷舊味道卻是新的慨念。」

為建立一間社區戲院，曾麗芬坦言背後下了很多功夫：「我們需要做很多事去令它適合成為一間戲院，如設立走火通道、消防系統、傷殘電梯、樓梯等。最困難是水缸，需要儲備大量水給花灑使用。」

電影行業曾面對不少困難和挑戰：「過往的上映期有時未必是自己能決定，有時則需要配合一些宣傳品。之前很少會看見我們的預告，希望觀眾在這裏能看到電影的預告片，且有個習慣可提早進場觀看預告，因為預告也花掉很多精力及時間去製作。期望觀眾從進場一刻起便開始欣賞電影工作者的付出和努力。」

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有夢想不怕「傻」

「電影一定要在戲院內上映。」曾麗芬覺得：「在巨大的銀幕下，加上暗黑的環境內專心地觀看一套電影，是對所有電影人的一份尊重。」她續指：「可能因自小已在戲院看戲，即使翻看一套電影仍會進戲院看。戲院是銀幕，家中的則是熒幕。」

不少人認為這世代開戲院很傻，疫市開戲院則更傻。她笑言：「除投資戲院外，覺得從事電影行業也是很傻的，我這些不過是小成本，一千數百萬元，

有些合拍片需要斥資數億元，風險更大。」她又謂：「現時3千萬設立一間戲院，我覺得也算是保守。」

▲ （梁樂欣 攝）

問到疫市下經營會否擔心，她說：「做生意早已作好準備會蝕錢，惟有寄望不要有太大失望，原本預計要待6、7年才能回本。」

她透露：「其實去年3月底曾有兩名Partner因為疫情而退出了，當時很徬徨，其實他們也勸我退出，這個時勢很多人都會推卻，認為很難去投資一間戲院。但我比較倔強，直到6月才找到其他投資者，他認為賺蝕是次要，最重要是有沒有意義。」

身為基督徒的她覺得信仰助她很多：「一直都很淡定，更加堅信我的信仰，有志者事竟成。」

▲ （梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣

同場加映：鄧麗欣專訪