復課｜多校獲准下周一全校復課引家長疑慮　有小學先安排半數學生回校避免人群聚集

▲ 有部分學校已獲批准在農曆新年假期後安排全校恢復面授課堂。（資料圖片）

學校農曆年假本周結束，多所學校已獲教育局批准於下周一（22日）起全校恢復半日面授課堂，直資校保良局林文燦英文小學已決定讓全校6級同步復課，惟引起個別家長憂慮，校方強調會做足防疫及要求訪客使用「安心出行」；另一直資小學首周只安排3級面授，下月初才全校復課。有校長坦言，只是教師檢測並不足夠，但不介意為復課「踏出第一步」。

教育局月初表示，如全校教職員每兩周檢測，可申請全校恢復半日面授。土瓜灣直資學校保良局林文燦英文小學校長文詩詠表示，已敲定下周一起全校復課，事前已獲法團校董會同意，於上周一（8日）安排到校派檢測瓶予全校93名教職員，兩日後取得陰性結果，前日（17日）向教育局申請全校半日復課，同日獲批。

早前學界質疑學校無權要求教師檢測，文詩詠表示是次檢測安排獲「同事100%支持」，「齊心想小朋友上面授課，無理由吝嗇自己嘅深喉唾液。」

不過，有該校家長向本報反映同區曾現突襲封區檢測，對復課感憂慮，即使其子女將要考呈分試，但認為網課也可追上進度，無需急於復課。文詩詠指封區地段與學校有距離，強調會做足防疫措施，包括本周二（16日）已額外安排全校消毒，並會要求學校訪客使用安心出行，並重申由於學生長期困在家中，難透過網上做到全人發展，故提出全面復課，背後並無任何家長壓力。

其所屬辦學團體保良局回覆表示，會繼續呼籲各屬校教職員參與病毒檢測，以讓學生盡快重投校園。另一辦學團體仁愛堂稱，各屬校地區及校情各異，預計最早全面復課的日期為3月1日，最遲為3月中下旬。至截稿前上述兩個辦學團體均無回覆全面復課的屬校數目。

多所傳統名校下周安排不多於三分一學生回校 仁愛堂屬校預計最早3月1日全校復課

另一直資小學、油塘福建中學附屬學校校長徐區懿華則表示，已安排全校70多名教職員完成檢測，前日亦獲教育局批准於下周一起全校復課，但參考過去有序復課的經驗，為免一下子太多人群聚集，下周一先安排半數學生回校，讓一、五及六年級學生回校上課或考試，預計一個多星期後、3月3日始安排全校復課，但仍需觀望疫情。

對於局方首次容讓學校自行選擇以檢測換取復課的安排，徐區懿華認為當局的支援配套不足，學校需自行「撲樽」，而且從社群防疫角度，家長及學生也應該接受檢測，「每個學生派樽得唔得呢？（當局）好多嘢可以做，但見唔到。」

同屬直資學校的播道書院日前向家長發通告，表示會「積極爭取」全校恢復實體課，惟家長需給予校方少許時間商討和計劃，暫時只宣布農曆新年假期後首3周、即下周一起至3月12日的上課安排，中小學部均會按教育局指引，盡用三分一人面授的限額。

早前有部分幼稚園已表示擬安排於3月初恢復全校面授，詳情即看：【下一頁】

另外，普遍學校包括多間傳統名校如九龍華仁書院及聖保祿中學，日前均於學校網頁宣布，下周一起安排不多於三分一學生恢復半日面授。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅