疫苗接種｜卓健醫療承辦葵青區社區接種中心　每日注射2500至3000劑疫苗

▲ TOPick向多個醫療機構查詢疫苗接種準備情況。（資料圖片）

新冠肺炎疫情終結在望，港府今宣布下周五（26日）起開展新冠疫苗接種計劃，4類接種地點包括29間社區疫苗接種中心、1,500間私營機構、醫管局18間普通科門診及長者及殘疾人士院舍；TOPick向多個醫療機構查詢疫苗接種準備情況。

仁安醫院指會承辦大埔墟體育館接種中心，並設12個注射站，已安排180名醫護輪更負責，暫定為期半年，詳情有待政府公布，而相關醫護正接受網上培訓。

聖德肋撒醫院指會承辦油尖旺界限街體育館一號及二號接種中心，一直有鼓勵更多醫護自願參加，形容現時人手足夠，一切已準備就緒，亦沒有影響醫院運作。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

中大醫院及港怡醫院均指，會申請在院內成立接種中心，其中港怡指剛獲港府初步接納，其他詳情有待相關部門進一步通知。

養和醫院亦指會在跑馬地的養和醫院及筲箕灣的養和東區醫療中心內設接種中心，院方現正加緊進行準備工作，包括中心設計及規劃人手安排等，並不會影響醫院/醫療中心的日常運作；疫苗注射中心推出服務日期待定，時間和運作會配合政府疫苗接種計劃的時間表。根據政府現時安排，養和將負責接種復必泰疫苗。

卓健醫療表示將營運其中一間規模較大的葵青區社區接種中心，以公私營協作方式推行疫苗接種。該接種中心將設立16個注射站，卓健醫療會確保中心有足夠醫生、護士及護理人員駐場，為市民解釋接種流程、注射疫苗及臨床觀察市民在接種後的身體反應，並達致每日注射2500-3000劑疫苗的承載量。

於診所接種方面，現時卓健醫療旗下近70位醫生已登記參與接種計劃，在旗下診所內為市民接種疫苗。卓健指擁有「季節性流感疫苗資助計劃」的接種經驗、專業的人員和設備，將積極配合是次新冠疫苗接種服務的推行。

「醫護誠信同行」、「香港醫務行政學院」等團體則通過「香港創新醫療學會」，承辦位於灣仔伊利沙伯體育館的接種中心，料3月後期才啟用。位於荃灣及港島司徒拔道的港安醫院則指，已就荃灣區的「疫苗接種中心」向政府提交申請，並已與相關部門有初步接觸，目前仍未有其他細節公布。

同場加映，【TOPick診症室】新年多油脂易增磅 ，中醫師指有些體質易肥難瘦可配合中藥及耳穴減肥：

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文、陳正怡