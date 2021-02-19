獎門人回巢｜曾志偉上任即抽起《聲夢傳奇》　連根拔起何哲圖余詠珊勢力？

▲ 曾志偉親民零架子。

曾志偉以高層身份回歸TVB並作出大改革，現時為星夢娛樂行政總裁的何哲圖，將在今個月28日離任，而TVB音樂事務將也由曾志偉接手掌舵。至於負責綜藝節目的余詠珊疑被削權「燉冬菇」，職銜改為助理總經理 （業務發展），正式被調離綜藝科。

此外，現在更傳出由何哲圖和余詠珊聯手炮製的選秀節目《聲夢傳奇》也被剎停，一切等待「獎門人」曾志偉發落。

獎門人回巢｜曾志偉負責TVB綜藝及音樂 余詠珊被調職何哲圖離開大台

▲ 獎門人回巢。（東星圖片）

獎門人回巢|曾志偉首次高層身份豪派利是 親民零架子卻跟余詠珊零交流

抽起《聲夢傳奇》

《聲夢傳奇》原定在3月7日播出，而且更在1月推出《聲夢傳奇 第一次召集》作為序幕造勢。

該節目以全民投票方式進行，15位參加者是在全球過千名參賽者中突圍而出的學員。眾人平均年齡只得17歲，年齡最高及最低分別是14及25歲，據悉每人均獲投放近200萬元資金作訓練。此外，他早前亦被安排出席TVB大騷如台慶等。

一切似蓄勢待發，可是現時《聲夢傳奇》卻突然被抽起，該節目監製陳旭亮回應傳媒查詢表示一切要由曾志偉再作決定。至於15位參加者的後續安排，亦未知將如何處理。

▲ 選秀節目《聲夢傳奇》被剎停。（網上圖片）

其實昨日曾志偉曾就人事變動作出回應稱希望何哲圖在外邊會有自己更佳的發展，並指：「今次走馬上任，已正積極物色適合人才打造更多元化的音樂節目，並希望以音樂打破以往的界限和框架，還原香港音樂。」至於對余詠珊調職一事，曾志偉表示希望她於新崗位上能夠勝任，工作愉快。

而對於職權交接，余詠珊回應傳媒時形容交接非常和平。

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另外，有指曾志偉將努力修補TVB與四大唱片公司關係，更傳他一度想「吹雞」在大年初三搞一個大騷，並表明不讓星夢歌手出席，可是因為太籌備時間太急加上臨近近年，所以令大年初三大騷未能成事。

同場加映：林盛斌專訪

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