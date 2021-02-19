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安心出行｜陳肇始曾稱外賣亦需用安心出行與食環署說法不一　今日澄清買外賣或速遞員不用掃瞄

社會 10:04 2021/02/19

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政府昨日起有條件放寬防疫措施，食肆晚市堂食延至晚上10時，及准予4人同枱，前提是負責人需要求顧客使用「安心出行」應用程式；至於買外賣需否使用，食衞局局長陳肇始昨曾指進入相關處所就需要求掃瞄「安心出行」，惟食環署於網站澄清純粹外賣粗涉脫下口罩，外賣的顧客不掃瞄「安心出行」亦可接受。

就當局與食環署說法不同，陳肇始今日(19日)接受電台訪問時解釋，局方與食環署會互相包容，如果溝通更完備會更好，最重要執行時處所負責人和巿民都清楚。她又再次澄清，巿民到食肆購買外賣時，毋須使用「安心出行」應用程式。

她指，有關法律原意是進入處所都需要掃瞄「安心出行」，但執行部門亦會有指引執法，食環署考慮到外賣時，巿民都不會除口罩及逗留時間短，純粹買外賣或取外賣的速遞員，不掃瞄二維碼都可以接受。至於是否一定要用中文名登記資料，陳肇始表示，如果姓名無中文，只要是合適的語文都可。

陳肇始上周預告放寬措施時曾表示，市民即使只是入餐廳買外賣，都需要掃二維碼，昨日(18日)再回答記者提問時指，重申做法不是針對買外賣等行為，而是進入相關處所，負責人就會要求需要掃瞄「安心出行」。詳情請見【下一頁

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責任編輯：陳正怡

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