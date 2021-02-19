決戰二世祖｜富三代鍾培生開價100萬邀打擂台　林作發起眾籌後縮沙：俾200萬你俾我打

▲ 富三代鍾培生開價100萬宣戰對打，林作發起眾籌又改口：「俾200萬你俾我打！」

有「香港電競之父」稱號的富三代鍾培生，最近跟愛出風頭的林作對上。話說日前林作在一篇鍾培生的訪問下留言指對方仿效他出動100萬玩新搞作，鍾培生不忿林作所言於是下戰帖，開盤100萬要求林作跟他上擂台對打。

本來在網上舉行眾籌、揚言對打擂台「驚都未驚過」的林作，在今天（2月19日）凌晨在社交平台突然改口表示：「我俾200萬你，你俾我打一鑊，最好睇。」

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▲ 林作連日來發出多個帖文回應鍾培生的宣戰。（影片截圖）

鍾培生邀林作打擂台

致力發展電競事業的富三代KOL鍾培生近日接受媒體訪問，透露自己每年都會花費100萬去回饋支持他的會員，喜歡引人注目的林作在訪問下留言：「抄我100萬？」源於林作剛巧在日前曾經發帖，半價賣出曾被廣泛討論的Brioni西裝，並想舉行眾籌，目標籌集到100萬元為其保險團隊招募人才。

鍾培生見到林作的留言後，於是公開下戰帖：「你咁想紅我幫你，我地打一場，你贏左我幫你找100萬，你輸左我都比30萬出場費你。」

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▲ 林作分享超低清練拳舊照。（Facebook圖片）

之後林作又借此作話題連出多個帖文，除反問網民意見、趁機找健身及保險贊助外，又貼出超低清練拳舊照謂：「驚都未驚過。我打開。」

接著林作於昨日（2月18日）下午突然在社交網站發起另一眾籌，要求網民每人貢獻70元，聲稱只要有1萬人「課金」就能成功籌得70萬：「到時，同佢死過！」不過林作卻未有留下收款方法。

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▲ 林作今日凌晨又突然改口。（影片截圖）

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林作縮沙拒對打

至於鍾培生直接在該影片下留言，慷慨表示：「你唔使呃香港人錢，你有一球就肯打，冇問題港幣1,000,000你贏輸都有，我依家book場，搵production，同寫合約，你唔好縮沙就OK。」

隨後，林作在今日凌晨再度以影片回應鍾培生：「鍾培生先生，我諗過架喇，以下係我嘅答覆：我俾200萬港紙俾你，你俾我打一鑊。」

雖然鍾培生仍未作出回應，但已經有不少「食花生」的網民作出啜核回覆：「問題係林生70萬都無要眾籌，忽然又有200萬？」另外又有網民發現，林作與鍾培生同為12月23日生日，年紀只相差一歲。

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有「香港電競之父」之稱的鍾培生是富三代，其祖父是華夏置業創辦人鍾江海，家有百億產業，鍾培生於大學畢業後致力發展電競事業，於2013年創立香港電子競技有限公司，2017年公司估值逾億元，並於2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》。

鍾培生亦喜愛拍YouTube影片，曾在影片中公開其豪宅內部，熱愛打拳的他除在家中設有健身室，在花園更設有自家擂台，並亦曾參加業餘拳擊比賽。

同場加映：林盛斌訪問

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