港台變動｜民政事務局副秘書長李百全接任梁家榮　下月起出任廣播處長

▲ （經濟日報資料圖片）

政府公布，民政事務局副秘書長李百全將接替梁家榮，於3月1日出任廣播處長。政府與梁家榮的聘任合約原於本年8月屆滿，經雙方同意後提前解約，政府早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選。

公務員事務局局長聶德權形容，李百全是資深政務官，具備出色的領導和管理才能，相信定能在新的工作崗位發揮所長，帶領香港電台面對未來的挑戰，為市民提供專業及優質的服務，又指李百全將會致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》。

▲ （由公務員事務局提供）

政府會繼續致力培育港台內部的人才，以便透過既定機制填補部門的高層職位。

李百全1990年8月加入政府，2019年4月晉升為首長級乙一級政務官，曾於多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務總署、前公務員事務科、衞生署、保安局、前教育統籌局、前教育署、民政事務總署、財庫務局及行政長官辦公室。

他亦曾於2009年9月至2013年6月出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長，於2013年7月至2017年7月出任民政事務總署副署長，及後出任民政事務局副秘書長。

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責任編輯：陳正怡