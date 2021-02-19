新冠肺炎｜消息：新增逾10宗確診個案 今日有疫情記者會交代
社會 14:04 2021/02/19
本港疫情未見回穩，消息指今日（19日）新增逾10宗確診個案，衞生防護中心及醫管局今日將召開疫情記者會交代。
昨日（18日）新增8宗確診個案全屬本地感染 其中3宗為不明源頭個案，包括圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）的職員。詳細即看：【下一頁】
29間疫苗接種中心地址如下：
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2月18至3月3日最新餐飲措施如下：
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政府昨日起有條件放寬防疫措施，食肆晚市堂食延至晚上10時，及准予4人同枱，前提是負責人需要求顧客使用「安心出行」應用程式。食衞局局長陳肇始昨曾指進入相關處所就需要求掃瞄「安心出行」，惟她今日澄清買外賣或速遞員不用掃瞄。詳情即看：【下一頁】
同場加映，【TOPick診症室】新年多油脂易增磅 中醫師指有些體質易肥難瘦可配合中藥及耳穴減肥
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記者：郭詩詩