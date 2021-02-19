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開心速遞︱若水心廣體胖幸福肥　呂慧儀抱張景淳逃出火場【有片】

娛樂 11:50 2021/02/19

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）繼續放閃。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》內有不少CP經常放閃，其中若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）這一對甜蜜非常，所以在最新一集的《愛‧回家之開心速遞》劇情，講若水「幸福肥」成「重量級女友」。

呂慧儀演出十分投入，不介意破壞靚女形象，十分具喜劇感。

【開心速遞】呂慧儀斥逾1220萬購上源3房戶+車位　「長腳蟹」離婚後自強獨力照顧兒子

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若水變肥水

昨晚（18日）播出的《愛‧回家之開心速遞》第1153集「肥水不流別人田」講述，若水於新年假期大吃大喝，因而心廣體胖。

根叔（劉丹飾）、安仔（周嘉洛飾）勸若水小心控制飲食，若水並不在意，及後因龔燁的關係才察覺事態嚴重，決定減肥。

若水發覺做運動減肥的成效並不顯著，遂決意沿用某女星的減肥方法，結果不支暈倒，龔燁、鐵面陳（王致狄飾）要合力才可送她到醫院。

【開心速遞】呂慧儀感動見證兒子幼稚園畢業　超級媽媽長腳蟹兼顧家庭與事業

（TVB截圖）

若水成為威龍秘密網的笑柄，於是她減肥的決心更大，往其健身中心操練。不過Rebecca（沈可欣飾）覺得若水不用辛苦減肥，勸她另覓對象，還稱健身中心新來的教練與若水更加合襯。

可是接龍突然發生火警，可是正在增磅的龔燁因身體虛弱而難以逃走，重量級的若水「英雄救美」，抱起龔燁一起逃生。

（取自IG）

「若水」呂慧儀於社交平台分享花絮照，並寫道：

食過夜粥嘅鐵面陳同健開身嘅健身室老闆龔燁。。。收工先抬得起我。。。
其實「女人當自強」係真架！😆😆😆 #見點呢 #強身健體 #以後等我保護你哋 #熊若水 #媽呢空 #百變水 #肥仔水 #大隻水 
#壯健水 #大力水 #任何水 #龔水 #供水 #愛回家之開心速遞 #肥水不流别人田 #今晚果集 #公主抱 #等我嚟

同場加映：「Philip仔」梁禹勤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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