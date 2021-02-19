疏忽釀禍｜女童忘記吹熄蠟燭釀火災　50幢房屋被燒毀425名難民無家可歸

▲ 泰國一名女童忘記吹熄蠟燭釀成火災，425名難民無家可歸。

泰國來興府一個庇護所日前發生火災，造成至少燒毀50多幢房屋，425名難民無家可歸。當局調查後，初步估計可能是居於庇護所的女童忘記吹熄蠟燭所致。

據《泰國世界日報》報道，事發於本周一（15日）深夜，當地市政府獲悉班梅拉庇護所發生火災後，立即派出10輛消防車前往現場，撲救2個多小時後，火勢受控。事後，消防員在現場各處灑水，直至中午才離去，以防死灰復燃。

當局初步證實，火災至少造成50多幢房屋、2幢職業培訓辦公大樓被燒毀。另外，為防火勢蔓延，有29幢房屋被逼拆除，以作為「防火牆」。是次火災導致425名難民無家可歸。

52歲的庇護所難民瑪薇表示，自己住在C3A區域175號房屋，亦即是火災源頭。她指，事發當日其12歲女兒曾在住所燃點蠟燭，很可能是女兒忘記吹熄蠟燭而釀成火災。警方到場後，已將證物帶回警局作進一步調查，並將重新制定防火措施，以防悲劇重演。

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責任編輯：羅嘉欣