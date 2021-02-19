活得健康啲｜長期翹腳可致下身肥胖水腫　中醫教3個穴位改善問題

▲ 長期翹腳可致下身肥胖水腫，中醫教3個穴位改善問題。

不少人都有翹腳的習慣，尤其在辦公室上班的打工仔，經常一坐下就慣性翹腳，長遠下來，可引發各種問題。迅康復康治療中心註冊中醫陳偉雄指出，長期翹腳可導致下身肥胖和水腫，並介紹了3個穴位有助改善問題。

陳偉雄解釋，長期翹腳會導致局部經絡閉塞不通、氣血不和，令水份積聚在下肢，引致水腫和下身肥胖。他指出，可以透過按壓3個穴位改善問題。

1.委中穴

委中穴位於膝窩處，站直時，膝頭後有一個膕窩，我們可用手按壓膕窩的中間點，可以順時針或逆時針按10次，持續1分鐘。

2.承筋穴

承筋穴位於委中穴下5寸，根據中醫「中指同身寸」的方法，將中指屈起，中節兩橫紋頭之間距離為1寸，用這個方法找到穴位，按壓10次，持續1分鐘。

3.承山穴

位於委中穴下8寸，同樣按壓10次，持續1分鐘。



▲ 委中穴，位於膝頭後膕窩的中間點。

▲ 承筋穴，位於委中穴下5寸。

▲ 承山穴，位於委中穴下8寸。



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責任編輯：沈佩珊