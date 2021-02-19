濕疹治療｜港大中醫指蔬果有助防治濕疹　苦瓜、番茄、韭菜可去濕止癢

▲ 中醫指患者最忌食刺激性食物和沖熱水涼。（iStock圖片）

濕疹最困擾患者的症狀就是瘙癢劇烈，以致夜不能眠、癢不欲生，生活大受影響。港大中醫藥學院高級中醫師吳瑋表示，濕疹是由多種內外因素引起的真皮淺層和表皮炎症，患者在治療時須「忌口」和「忌熱水沖涼」。

「忌口」方面，吳瑋指濕疹患者由於病情纏綿難癒，患部皮膚異於正常，自卑自閉，常以辛辣油膩食品聊以自慰。然而，中醫認為這些食品屬於溫熱刺激之物，會加劇瘙癢症狀。例如各種酒類、辣椒、芫荽、韭菜、生蔥、生蒜、生薑、榴槤、芒果、荔枝、龍眼。他續指，按照中醫「四氣五味」理論，以上食品多屬於溫熱甘辛類，雖然會增加食欲，快感無窮，但同時也會增加血液循環、周身發熱誘發加劇皮膚瘙癢。

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他補充，進食有些蔬果有助防治濕疹，例如：清熱解毒、去濕止癢的苦瓜；涼血平肝、清熱的番茄；解毒去濕的的韭菜，用韭菜汁外塗還可以去濕止癢；化濕、利濕的芹菜可防治濕疹復發；利尿清火的水果如西瓜、葡萄、蘋果、香蕉等。

濕疹患者同時須「忌熱水沖涼」，吳瑋解釋有些濕疹患者在沖涼時，常常感到水溫越高，痕癢解除越快越舒服，水溫不斷升高以致燙傷皮膚，表皮真皮破損，增加液體滲出。不僅沖涼後瘙癢加劇，還可能令皮膚受真菌、細菌感染。

他建議患者以溫水沖涼，時間不宜過長，沖涼後身體仍然微濕時，立即擦拭潤膚乳霜，並且多穿柔軟及寬鬆的棉質衣服。

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責任編輯：陳麗娜