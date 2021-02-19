鄭仁案開審｜16個月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂　幼稚園老師淚訴死前真相：原本是愛笑孩子

▲ 16個月大女嬰遭虐死骨折腸胃爆裂，幼稚園老師淚訴死前真相：「原本是愛笑孩子。」

韓國發生一宗震驚社會的養父母虐兒案，有南韓媒體揭發16個月大女嬰「鄭仁」（정인，音譯）涉嫌被養父母虐死，經檢查後發現她全身骨折、腸胃爆裂及腹腔充滿積血，引起大眾憤怒。日前，案件於韓國地方法院聆訊，傳召幼稚園院長及老師作供，證實女嬰原本是活潑可愛的小女孩，惟卻在張姓養父母家居住後，身體多處出現瘀青和傷痕，最後離世前只剩下皮包骨。

綜合韓媒報道，首爾南部地方法院就案件召開第二次審判，傳召幼稚園院長、老師及社福機構職員作供。幼稚園院長指，鄭仁在2020年3月初到幼稚園，第一個印象是一名臉蛋圓潤可愛、個性活潑的孩子。後來，在3月至5月期間，幼稚園老師發現鄭仁的額頭、臉部、耳朵及頸部等經常有瘀青，「大約在一周半至兩個星期期間就會看見新傷痕。」當時老師曾問及鄭仁的傷勢源頭，張姓養母卻表示是鄭仁走路跌跌撞撞引致，但老師懷疑鄭仁受虐便拍攝下鄭仁身體上的傷痕。

▲ 鄭仁在7個月大時被張姓養父母領養。（影片截圖）

而社福機構職員作供指，曾於2020年3月23日張姓養父母家中探訪，他認為鄭仁與父母之間相處融洽，沒有特別可疑之處。

發現鄭仁身體多處有瘀傷報案

鄭仁的性命在同年5月25日產生變化，鄭仁的班主任到其家中探訪，發現她的大腿內側及腹部有類似刮痕的瘀青，「該處較難產生瘀青，我便向養父母查問，沒想到他們無法詳細說明傷痕如何引致。」出於擔心，幼稚園向警方備案張姓養父母有虐待兒童之嫌。但警方卻相信養父所指，稱鄭仁身上的瘀傷是因按摩及皮膚發炎造成，最後以無嫌疑結案。

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鄭仁再次回到幼稚園身體瘦弱

而在同年7月，張姓養父母再次被控刻意將女嬰獨留在車上，同樣被懷疑虐待兒童。養父母當時立刻停止將鄭仁送到幼稚園。直到9月底，才將鄭仁送回幼稚園，老師憶述鄭仁到時已皮包骨，瀕臨死亡邊緣，

我和其他老師看見她都非常震驚，鄭仁非常瘦弱，擁抱她時我感覺不到重量。

老師感到非常不安，立刻帶鄭仁到幼稚園附近的診所求診，兒科醫生同樣懷疑鄭仁被虐待，再次向警方告發張姓養父母虐待兒童。老師原本以為警方會將鄭仁與養父母分開，沒想到張姓養父母會致電幼稚園抗議。

▲ 幼稚園老師指經常發現鄭仁身體有不明傷痕。（影片截圖）

鄭仁的幼稚園老師於庭上哭訴，

原本是個圓潤、愛笑且活潑的孩子，沒想到卻瘦成皮包骨、皮膚變成黑色，連一點肌肉或脂肪都沒有。當我向張母詢問原因，她卻一直避而不答。

養父不理鄭仁受虐

鄭仁在10月12日再次回到幼稚園，老師指她的情況更加嚴重，「手腳冰冷、無法自己移動手腳及臉部紅腫等。餵她吃嬰兒食品，她無法吞嚥全部吐出。」老師當天向前來接鄭仁回家的張姓養父表示，孩子沒有進食及無法正常行走，望他帶鄭仁到醫院求診。對方沒有詢問任何鄭仁的情況，只重覆回應「是」。最後，鄭仁在2020年10月13日離世。

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責任編輯︰王明芳