香港迪士尼重開｜ 進入園內餐廳要用安心出行或登記個人資料　小朋友扮公主入園遊玩

▲ 迪士尼樂園今日重開，兩位小朋友更打扮成灰姑娘及睡公主。（陳國峰攝）

香港迪士尼樂園關閉3個月後，今日（19日）重開，市民要預約入園，進入園內食肆及酒店範圍要掃瞄「安心出行」或樂園QR Code（二維碼）登記。有市民表明暫不會用「安心出行」，亦有市民認為登記程序「少少麻煩」。樂園指，入場預約名額未滿，當日會開放餘下名額供市民即場買票入場，有關人士入園時要用「安心出行」或登記個人資料。

香港迪士尼快樂園今日早上10時半正式恢復營運，不少人一家大小到場，亦有家長帶同孩子入園，早上有逾100人在開園前已排隊輪候入場，開園後陸續有不少人入園遊玩，職員手持米奇、米妮公仔揮手歡迎，有「粉絲」表現興奮，米奇、米妮、唐老鴨等迪士尼人物就穿上了賀年服裝，在保持社交距離下，跟遊客拜年及拍照留念。

已於網上預約入園的市民，由於在系統登記時已填寫個人資料，故入場及進入遊樂設施時都毋須使用「安心出行」，但任何人進入樂園食肆及酒店則需要掃瞄程式的QR Code或掃瞄樂園提供的QR Code即場填寫電子表格，一張表格可同時輸入4人的姓名及聯絡電話。

現場所見，無使用「安心出行」的市民，在進入樂園食肆前要即場填寫個人資料，大人及小朋友都要，平均需時5至10分鐘，園方安排職員在場協助市民登記及講解情況。

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楊先生今日帶同兩名女兒入園遊玩，笑言為慶祝樂園重開而專程購票到訪，因已預約入場及下載樂園的手機應用程式，故未有下載政府的「安心出行」，再視乎社會應用及適應情況才決定會否使用，又認為年紀較大的父母未必懂得使用。兩名女兒則表示對入樂園遊玩感到開心，亦指想與樂園公主見面。

樂園指，若當日預約名額未滿，會開放餘下名額供市民即場買票入場，有關人士入園時要即場掃瞄「安心出行」或登記個人資料。梁女士與就讀小六的囡囡原想新春入園玩，但當時仍閉園，故趁復課前、今日即場買票入場，由職員協助下最後下載「安心出行」再掃描入園，覺得「有少少麻煩」。

莊先生無下載「安心出行」，與子女進入樂園餐廳時選擇即場用電話掃瞄樂園的QR Code登記個人資料，認為程序不太方便，有點麻煩。他說，自己因少出街而未有使用「安心出行」，未來或考慮使用。

黃小姐與友人帶囡囡一行4人入園，兩位小朋友更打扮成灰姑娘及睡公主。黃稱，昨日花了3、4小時等候進入預約系統買票，至下午先成功，自己有下載「安心出行」，認為法例及控疫規定下「無辦法都要用」，覺得問題不大，不擔心私隱問題，而入園過程順暢，不用等太久。

香港迪士尼樂園開園後，會繼續實施一星期營運5天的安排，逢星期二和四休園，直至另行通知，園方亦會實施人數管制。所有人預約入園時須登記個人資料，並作健康申報。

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記者：陳曉瑩