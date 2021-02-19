失憶24小時︱王君馨曾破修出20.5吋小蠻腰　至索人妻靠6招維持火辣身段

▲ 王君馨靠6個方法練出黃蜂腰。

TVB新劇《失憶24小時》內，王君馨（Grace）飾演譚俊彥的妻子游菲兒，劇中外國回流的鬼妹仔人妻與現實中的王君馨如出一徹。

戲內戲外王君馨都為人妻，而她未有因為家庭而放棄事業，去年更以獨立歌手「G.Racie 」出道發佈歌曲，最近又推出新歌《尖叫》，在MV中盡展完美好身段。

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▲ 王君馨在《失憶24小時》中有演出。（劇照）

王君馨腰圍曾只20.5吋

眾人所知王君馨身材一向驕人，皆因她在2016年劇集《城寨英雄》內，為演花曼一角而下苦功修出20.5吋腰，穿上緊身的跳舞衣擺出不同的妖媚姿勢，引起觀眾熱話。

Grace當時就回應指，其實20.5吋腰只維持一段短時間。那時的她刻意把食量減半、戒油炸食物，及勤做gym等，令身高168m高的她，體重只輕至約110磅。

當時在地獄式減肥下，一拍完劇便令她因胃痛入院，自此讓她明白錯誤方法減肥甚傷身。

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而且，Grace曾是抑鬱症患者，更因此患上暴食至肥胖了近20磅，令她心理承受極大壓力。

幸好，在信仰、好姊妹的陪伴下及努力做運動，終於走出抑鬱症的陰霾。

▲ 王君馨當年拍《城寨英雄》時腰圍只有20.5吋。（網上圖片）

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她分享6個Keep Fit方法：

1. 戒吃煎炸食物及甜品：如很喜歡吃可容許一星期吃一次，但謹記只吃少量，而且避免在夜晚臨睡前吃。

2. 不戒肉類食物並主張自家製晚餐

3. 喝小麥草汁清熱排毒

4. 無麩質飲食：無麩質飲食不是比一般飲食健康，進行前應向專業人士咨詢意見。

5. 勤做運動：勤跑步、打羽毛球、跳舞等，去美容院做按摩、通淋巴，也嘗試玩攀石，練腳力、臂力和手指力，訓練意志力和信心。

6. 腰封束腰：使用腰封前必要先做大量資料搜集，選擇合適自己身型的緊身胸衣款式。

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雖然腰封束腰是王君馨的減肥絕招，但其實她並不建議仿效。

因為她指，為了攝效果才用此方法，若一般人只修身減肥，做運動是最有成效，身材才會最好看。

▲ 王君馨的減肥絕招是束腰。（Instagram圖片）

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