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港台檢討報告｜專責小組批港台編輯問責意識薄弱　投訴機制欠透明度存角色衝突

社會 11:30 2021/02/19

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政府今日（19日）公布港台管治及管理檢討報告。（資料圖片）

政府去年7月因應通訊局接連裁定有關港台節目的投訴成立，及公眾對港台的關注，成立專責小組檢討港台的管治及管理。政府今日（19日）公布港台管治及管理檢討報告，小組批評港台編輯管理制度存在缺失，沒有清楚劃分各級編輯人員的權責，問責意識薄弱。小組建議港台加強編輯管治，制定穩健和透明的編輯流程，以及清楚界定各級編輯人員的責任，並制定一套全面的編輯政策及詳細指引，供所有港台人員遵守，從嚴重違規個案汲取教訓。

小組亦認為，港台處理投訴機制欠缺透明度，不能確保公眾投訴到妥善、客觀及公平處理。在界定投訴是否「節目相關」過於空泛、寬鬆，並不能分辨個案是否涉及編輯方針標準。不論性質是否嚴重，投訴會由被投訴節目的製作人員或單位處理, 存在角色衝突。小組建議，保存投訴調查和跟進紀錄，加強違規風險管理。

此外，小組又批評港台缺乏部門的整體人力資源策略，嚴重依賴全體及兼職合約員工（約400名）及第二類服務提供者（逾1,800名），而節目主任職系公務員過早分流，以致各自為政，分隔管理，而且沒有系統培訓，缺乏輪換及調任安排，令員工甚少涉獵不同工種或專業，阻礙跨界別的協作。

小組又提到，第二類服務提供者並非港台員工或僱員，最初由前立法局財務委員會核准的5個類別，已泛濫到目前的76個工種，工作類別亦與節目主任職系重疊，審批合約、利益申報、行為操守、監察表現等行政管理鬆散。由於第二類服務提供者合約直接由製作單位批出，若把關不力，會出現利益衝突，以及私相授受的風險。

小組建議，制定部門的整體人力資源策略，嚴格審視和理順節目主任職系的角色和核心職能、技能要求和工種安排，加強培訓；亦要檢討過早分流、過早分隔管理的問題，同時確保有台工作人員了解《約章》，以及作為政府部門和公共廣播機構的責任。

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記者：陳子謙

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