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假陽性｜消息指一男子被捕涉與華大基因假陽性事件有關　警方中午交代

社會 11:30 2021/02/19

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（經濟日報資料圖片）

食衞局昨公布華大基因早前有16個檢測樣本出現假陽性結果，涉及教職員及學校宿舍員工特定檢測、天水圍天恒邨恒樂樓及流動採樣站等樣本。據了解警方拘捕一名男子，懷疑干擾檢測樣本，警方今日中午將交代事件。

華大基因今日(19日)回覆TOPick時指，作為一家負責任的檢測機構，已將內部調查結果呈交有關部門，目前暫未有其他回應。

當局昨晚公布，衞生署公共衞生化驗服務處於1月尾及2月初覆檢在1月29日、2月1日及2月2日進行的新冠肺炎檢測結果時，發現由華大基因檢測的16個樣本出現假陽性結果，已要求華大基因深入調查，並提交調查報告及提出建議改善措施。詳情請見【下一頁

華大基因昨晚回覆稱，向所有受到影響的市民致歉，又指作為負責任的檢測機構，已即時就事件展開內部調查，並將事件呈報有關部門，已將報告按時呈交衞生署，亦為所有陽性樣本作覆檢，防止事件再發生。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

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責任編輯：陳正怡

 

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