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港台檢討報告｜邱騰華稱衡量表現不應以偏概全　 港台須落實改善建議

政治 12:42 2021/02/19

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政府今日（19日）公布港台管治及管理檢討報告。商務及經濟發展局長邱騰華表示，港台有編輯自主同時，亦有公共廣播責任，不能單以傳媒自居，港台須制訂計劃及時間表，落實報告改善建議。

邱騰華又指出，近年社會對港台角色及立場討論兩極化，有人認為港台由公帑營運，不能與政府唱反調；亦有人認為港台享有編輯自主，批評施政是理所當然。他認為兩種看法都是以偏蓋全，應該根據港台是否全面履行港台約章去作判斷。

他又提到，港台在兩年內遭到通迅局裁定7宗投訴成立，認為港台作為公共廣播機構，接二連三被裁定違反守則，性質相當嚴重，亦引發公眾關注，港台的編輯方針、水平和標準等，有否受適當監察，有需要作深入檢討。

港台顧問委員會主席林大輝形容，報告一針見血，反映港台問題所在，認為港台如同日久失修，是必須盡快改正，希望新任處長能夠帶領團隊，與顧問委員會建立積極合作伙伴關係，包括精準提交報告、聽取委員會意見等，以重拾市民信心。

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記者：陳宛彤

邱騰華（中）表示，港台須制訂計劃及時間表，落實改善建議。（陳永康攝）

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