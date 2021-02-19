疫苗醜聞｜巴西醫護疑假扮注射新冠疫苗　為至少3名長者打假針影片曝光

▲ 巴西醫護疑為長者假扮注射新冠疫苗。

巴西傳出接種新冠疫苗醜聞。近日，巴西多名網友在網上分享家中長輩接種疫苗的影片，發現長者的所接種的針筒根本沒有疫苗在內，亦有醫護只是將針插在手臂然後就拔出，懷疑醫護打假針。據悉，目前已出現至少3宗打假針個案。

綜合外媒報道，巴西多名網友在網上分享長輩接種疫苗的影片。從多段影片可見，醫護所持的針筒沒有疫苗，推杆一開始已經壓到最底，然後直接插在長者的手臂，再直接拔出。又有一條影片可見，醫護將不含疫苗的針插在長者手臂後，竟然再反抽一下，然後再拔針。



▲ 注射前，推杆已經壓到最底。 ▼ 點擊圖片放大 +5 +4

巴西於1月17日起開展接種疫苗計劃，至今已發現至少3宗打假針事件，引起關注。警方正調查案件，並表示護士有機會是反疫苗人士，或疫苗被挪用放到黑市出售。如證實盜用疫苗，涉案醫護最高可被判監12年。

里約熱內盧州護士協會Coren-RJ發表聲明指，已解僱涉案醫護，受影響的長者需重新接種新冠疫苗。巴西部分城市亦要求，醫護人員需公開展示所有注射步驟。

巴西聯邦護理委員會正調查有醫護涉未完成新冠疫苗接種程序的舉報，若經證實，涉案醫護可能被吊銷執照。

巴西免疫學會主席Renato Kfouri指，接種疫苗過程中可能犯錯，但這些都是「絕對例外」的情況，民眾毋須過分擔心，或因而停止接種疫苗。他建議，如果民眾對接種疫苗有疑慮，可要求查看注射疫苗前後的針筒，全程觀察，最後檢查針筒內的劑量是否全部已注射。

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責任編輯：羅嘉欣