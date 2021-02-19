無子宮懷孕｜台灣變性網紅自稱懷孕3個月　公開BB超聲波自稱做天價實驗

▲ 台灣變性網紅自稱懷孕3個月，公開BB超聲波自稱做天價實驗。

台灣網紅「罔腰」2017年到泰國做變性手術後，密密與男友在網上放閃，昨日（18日）她突然在IG上宣布懷孕3個月，更曬出醫院照超聲波相片，引起全網哄動，熱烈討論無子宮的她究竟如何懷孕？事後罔腰的男友表示，她是透過正做相關醫學研究的醫生進行一場天價人體測試。惟涉事醫院否認事件，並指相片其實是腹部超聲波。

變性網紅「罔腰」18日在個人IG上載一張男友從後懷抱自己的露肚相，並附上另一張高雄醫學大學附設中和紀念醫院的超聲波相，可見BB已在腹中成型。罔腰透露，自己今年已覆診了3次照超聲波，又指自己最近不太跟朋友出門的原因是「準備閉關」。她和男友一起分享準備當父母的喜悅，卻令不少人質疑，為何她沒有子宮和卵子仍能懷孕。

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罔腰男友為此解釋，這是一場人體測試，剛巧他們有機會接觸到一位在做相關醫學研究的醫生，雖然知道過程有風險，成功率也並非百分百，但因女友希望嘗試，因此仍繼續進行。

對於試驗詳細內容，罔腰男友表示無法公開，但就指用試管方式植入，孩子也是他的，並稱這場人體測試費用實屬天價。

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據台灣媒體報道，高雄醫學大學附設中和紀念醫院公共事務室主任詹德富回應指，台灣無任何一間醫院進行無子宮受孕的人體實驗。罔腰公開的醫院檢驗單，實為腹部超聲波，而非婦產科超聲波。

詹德富稱，罔腰的確有到院就醫，但那是肝膽腸胃的超聲波檢驗單，並指臨床實驗通常都不收費，因此不可能向罔腰收取天價費用。

而該院婦產部部長龍震宇表示，一般變性只有移植外陰部的話，沒有移植子宮及卵巢，懷孕可能性極低。而經查證沒有罔腰婦產科的就醫紀錄，也沒有相關超聲波檢查。

對於會否向罔腰提出起訴，龍震宇稱會請法律顧問再研擬協商。

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責任編輯：羅嘉欣