樂極生悲｜4歲男童排隊玩滑梯伸手入罅隙　開閘遭夾甩指甲流血不止

▲ 上海一名4歲男童去大型兒童遊樂場玩時，手指遭夾傷。

樂極生悲，家長帶小朋友遊玩要時刻注意安全。上海一名4歲男童跟家人去大型兒童遊樂場玩時，排隊瀡滑梯，在外鐵閘等候時，伸手入兩道鐵欄之間的罅隙，當工作人員開閘時，鐵欄隨即夾到男童的手，致男孩指甲被夾甩、部分手指肌肉缺損，在現場時流血不止，需緊急送院。

男童排隊玩滑梯手指遭夾

據內地《新民晚報》報道，於上周六（13日）在上海「季高兔窩窩親子園」發生一宗意外。一名4歲男童在排隊玩滑梯時，將手伸進滑梯外欄杆之間縫隙，結果當工作人員打開閘口欄杆時，欄杆即夾到男童手指。

涉事滑梯離地約5米，有3條滑道，每次只會放3人去玩，其他人需要在滑梯門口的閘外等待，閘口連著多道鐵欄，鐵欄約1米高。男童父親湯先生表示，

對於孩子來說，手指可以伸進兩道鐵欄杆之間的夾縫處，這是安全隱患，而最終導致意外發生。

▲ 上海一名4歲男童（紅圈者）被鐵閘欄杆夾手指。（影片截圖）

右手中指指甲整片脫落

在影片所見，很多小朋友擠在閘外等候，部分未見有大人在旁陪同，現場穿藍衫的湯先生兒子伸手在兩道欄杆之間縫隙，很期待瀡滑梯。工作人員打開閘口，欄杆即夾到他的手指，見他的反應是立即縮起肩膊，感到劇痛即縮手。

經過緊急救治，男童中指與無名指受傷，其中中指傷勢較重，做了皮瓣手術，指甲整片脫落並有部分肌肉缺損甩肉，不幸中的大幸是手指沒有斷裂風險。

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裝海綿隔層及增工作人員

意外發生的第二日，涉事滑梯設施仍有開放，鐵閘欄杆處加裝了海綿隔層，而涉事工作人員已調離前線崗位，同時增加了滑梯口的工作人員。

遊樂園相關負責人朱先生表示，事發前後因排隊遊玩小朋友較多，工作人員未能及時關注到有小朋友將手指伸進了縫隙，導致孩子受傷。園方事發後第一時間配合家長將孩子送院，醫療費及其他相關費用會密切跟進及賠償。

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責任編輯︰王明芳