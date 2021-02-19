意氣用事｜新婚老婆鬧爆玩模型嘥錢　老公火遮眼扑爛炒價$3萬高達洩憤

▲ 內地一位老公與老婆吵架時，一時意氣用事將珍藏高達打爛晒！

夫妻吵架火遮眼，好易做錯事！一名模型迷老公與新婚老婆屢次為模型起爭執，老婆大罵玩模型浪費金錢，老公一怒之下竟親手打爛天價高達模型，還將其他模型一掃落地，現場「屍骸遍野」。短片在網上流出後，模型迷網民均大感心痛，相信老公清醒後「肯定喊到豬頭」。

內地網絡近日瘋傳短片，見到男人手不斷扑打天價高達模型，背後有女人呼叫「不要打啦」，但男方將高達打到甩頭甩身，還將其他模型掃落地。

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網民透露是一對新婚夫妻吵架，「那女的一直說男的玩模型（浪）費錢，男的一生氣就說砸爛了吧！」事後相片見到展示櫃所餘無幾，地上「屍骸遍野」。

▲ 同款高達在香港已被炒至3萬港元。（網頁截圖）

有網民轉發至「連登討論區」，有眼利的連登仔馬上認出是「METAL STRUCTURE 解体匠機」Nu高達模型，官方售價為102,300日圓（約7,500港元），但在香港已被炒至天價約3萬港元，內地淘寶也現炒價約2萬人民幣（約2.4萬港元）起跳。

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網民斥EQ低︰屍骸都係自己執

連登仔見狀大表心痛，「解體匠機今次真係比人解體囉」，並斥責老公EQ低、玻璃心，點擊圖片即睇留言︰

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責任編輯︰林綺玲