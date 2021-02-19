安心出行︱政府斥有組織借打着醫護旗號　就「安心出行」向公眾發布失實資訊

▲ 政府今日（19日）發表聲明，對於有組織打着醫護旗號，就着「安心出行」流動應用程式向公眾發布失實資訊，誤導公眾，公然擾亂抗疫工作，行為令人憤怒。（資料圖片）

本港自昨日（18日）起放寬防疫措施，美容院、戲院等場所及晚市堂食可以在有條件下恢復營業，包括顧客要使用政府的「安心出行」 流動應用程式或登記客人資料。政府今日（19日）發表聲明，對於有組織打着醫護旗號，就着「安心出行」流動應用程式向公眾發布失實資訊，誤導公眾，公然擾亂抗疫工作，行為令人憤怒。

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發言人強調，「安心出行」流動應用程式無須用戶登記，沒有追蹤功能，亦不會備存用戶資料到任何政府或其他系統，出行紀錄只存放用戶手機，出行紀錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險。程式亦已經通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定，市民可安心使用。

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責任編輯：曾卓鋒