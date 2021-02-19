整容風險｜網紅削骨隆鼻現後遺症　公開「插喉放血照」嚇壞網民

▲ 網紅削骨隆鼻現後遺症，公開「插喉放血照」嚇壞網民。

女生為變靚可以去到幾盡？隨著醫學的進步，不少人會選擇進行微調或整容手術。內地一位網紅自高中畢業後便開始整容，早前她接受了削骨和隆鼻手術，並於社交平台上公開過程以及後遺症，警告網民切勿輕易選擇整容。

削骨後插喉管放血

23歲的張輕輕是一名模特兒，近年成為影片平台「抖音」的網紅。她小時候外表平凡，有著方型臉和小眼睛，她在高中畢業後就進行了多次整容手術，包括眼部整形、嘴唇填充、下巴填充、隆鼻、削骨等，共花費10萬元人民幣（約12萬港元）。

近日她分享了多條影片，公開接受下頜角切除手術的過程。在接受手術後，下巴至腮骨位置都包上紗布，並固定頭部，而她的嘴唇變的腫脹，口中更插有兩條喉管放出傷口的血。

術後第4天，張輕輕可以拆下紗布，她面部仍然非常腫脹，整整1個月，傷口才愈合。可見她削骨後，從側面看來，腮骨的輪廓較為平緩。但卻為她帶來不少後遺症。

她表示，手術後嘴巴裡會有一條增生的縫，每次吃飯時，食物殘渣就會塞在裡面，用牙籤、牙線也剔不出來，要用沖牙器或漱口水使勁漱口才沖出來。另外，削骨後會出現假雙下巴，嘴巴張大大亦會難受。

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鼻孔流膿嗅覺失常

除了削骨，張輕輕亦以過來人身分勸籲網民不要做隆鼻手術。她表示，術後拆線時從鼻子取出一塊20至30厘米長的紗布，

當它抽出來的瞬間連著你的肉和皮扯下來，又血腥又痛苦。

此外，隆鼻後皮膚好像撑不住鼻骨，明顯往外凸，整個鼻子都會泛紅，就算化妝也遮不住。除了外觀，最令她無法忍受的是，手術後鼻孔會經常流膿，發出奇臭無比的味道，「有時候感覺聞甚麼都是臭的」。

她表示，自己的鼻子已經算做的成功，但在現實中別人一看就得出是整出來的，加上鼻尖一直會往後縮，日後可能要花數十萬修復。

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責任編輯：羅嘉欣